Suppletive, domani Vannacci a Reggio Calabria. Giannetta: “felice della presenza del Generale”

Roberto Vannacci sarà a Reggio Calabria domani, con un appuntamento previsto alle ore 19 in piazza Duomo, a pochi giorni dal voto per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale reggino. La presenza del generale arriva nell’ambito della campagna elettorale di Futuro Nazionale, che ha scelto come candidato per la consultazione Mimmo Giannetta. Dopo la tappa nella Locride, Vannacci raggiungerà quindi il capoluogo reggino per un incontro con militanti e cittadini.

Giannetta ha espresso soddisfazione per la presenza del leader di Futuro Nazionale in città, sottolineando il significato politico e simbolico dell’appuntamento. “Sono particolarmente felice della presenza del Generale Vannacci a Reggio Calabria, dopo la tappa nella Locride. È un segno concreto di vicinanza alla nostra città, al collegio e a tutta la comunità militante e appassionata di Futuro Nazionale”, ha dichiarato Giannetta.

Il candidato ha poi evidenziato l’attesa per l’arrivo di Vannacci da parte della comunità reggina che sostiene il movimento. “Soprattutto è un segnale di attenzione verso i reggini, che attendono il Generale con grande entusiasmo”. Secondo Giannetta, Reggio Calabria rappresenterebbe un territorio centrale nel percorso di crescita di Futuro Nazionale, con l’obiettivo di concludere la campagna elettorale con un momento pubblico in piazza.

“Reggio Calabria sta scrivendo la storia di questo movimento e vogliamo concludere questa campagna insieme alla gente, in piazza, con l’entusiasmo di chi ha vissuto ogni giorno tra i cittadini una campagna breve, intensa e piena di passione”. L’incontro di piazza Duomo viene presentato come un momento di partecipazione e confronto in vista dell’appuntamento elettorale. “Sarà un bel momento di comunità per guardare insieme al futuro”, conclude Mimmo Giannetta.