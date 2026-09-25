Suppletive, Carfagna alle donne: “usate il voto per rispondere a chi nega il femminicidio e a chi vi vuole sottomesse in casa e fuori”

Entra anche il tema dei diritti delle donne nel confronto politico sulle elezioni suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria. La segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna ha pubblicato sui social un video nel quale invita le elettrici reggine a recarsi alle urne domenica 27 e lunedì 28 settembre e a sostenere il candidato del centrodestra Fabio Roscioli. Nel messaggio, Carfagna lega la scelta elettorale al tema della tutela dei diritti femminili e rivolge un appello diretto alle donne di Reggio Calabria. “Care amiche di Reggio Calabria, domenica usate il vostro voto anche per difendere i diritti delle donne”, scrive la segretaria di Noi Moderati, introducendo il suo intervento con un richiamo alla partecipazione al voto e al ruolo delle elettrici nella consultazione.

Sui social, Mara Carfagna affronta il tema del dibattito sui diritti delle donne e critica alcune posizioni espresse, secondo la sua valutazione, da esponenti politici avversari. “Rispondete a chi, come Futuro Nazionale e il generale Vannacci, vorrebbe riportarvi indietro, tornando a parlare di patriarcato e negando persino l’esistenza del femminicidio”, afferma. La segretaria di Noi Moderati prosegue il suo appello collegando il voto alle battaglie sui diritti e all’evoluzione sociale degli ultimi decenni. “A chi vi vorrebbe sottomesse in casa e fuori, prigioniere del peggiore stereotipo maschilista, rispondete nelle urne. Il 27 e 28 settembre avete l’occasione per farlo”, dichiara Carfagna nel messaggio rivolto alle elettrici reggine.

La parte conclusiva dell’intervento è dedicata alla scelta elettorale per le suppletive del collegio di Reggio Calabria. Carfagna invita le donne a partecipare al voto e a sostenere il candidato indicato dalla coalizione di centrodestra, sottolineando il valore della partecipazione democratica. “Andate a votare e sostenete Fabio Roscioli. Fate sentire la vostra voce a chi pensa di poter cancellare anni di battaglie, diritti e conquiste raggiunti”, conclude Mara Carfagna, rilanciando il suo appello pubblicato sui social in vista dell’appuntamento elettorale di domenica e lunedì.