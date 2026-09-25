Suppletive, Antoniozzi: “troppo nervosismo, ora mantenere la calma. Ciò che conta è votare Roscioli”

Ultime ore di campagna elettorale per le suppletive di Reggio Calabria e Fratelli d’Italia ribadisce il proprio sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli. A intervenire è il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi, che invita gli elettori reggini a scegliere una rappresentanza parlamentare legata all’identità politica della destra e richiama alla necessità di abbassare i toni dopo una campagna elettorale caratterizzata, a suo giudizio, da un clima di forte tensione. “Domenica e lunedì chiederemo agli elettori reggini come FDI un voto di tradizione per rappresentare le idee della destra”, afferma Antoniozzi, sottolineando il significato che il partito attribuisce alla consultazione elettorale. Il vicecapogruppo di FdI alla Camera evidenzia quindi la volontà di puntare su un candidato capace di rappresentare il territorio e le istanze politiche della coalizione di centrodestra.

Nel suo intervento, Antoniozzi analizza anche il clima che ha accompagnato le settimane precedenti al voto, invitando le forze politiche e gli elettori a concentrarsi sul significato della scelta elettorale. “C’è stato forse troppo nervosismo in questa campagna elettorale ma ciò che conta è dare al territorio un parlamentare come Fabio Roscioli che rappresenti l’identità politica”, dichiara. Il sostegno di Fratelli d’Italia a Roscioli viene ribadito come una scelta fondata sui valori del partito e sulla leadership politica nazionale. “FdI sostiene Roscioli con la forza delle sue idee e con la figura di una grande leader politica”, afferma Antoniozzi, richiamando il ruolo della linea politica del partito nella competizione reggina.

Il richiamo al liberalismo e alla destra moderna

Nel corso della dichiarazione Antoniozzi interviene anche sul dibattito relativo al rapporto tra centrodestra, identità politica e istanze liberali, facendo riferimento alle recenti parole del vicepresidente di Forza Italia Roberto Occhiuto. “Occhiuto dice bene quando parla di insistere sulle istanze liberali e su questo FdI è impegnata come destra moderna ed europea”, afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Un passaggio che si inserisce nel confronto politico che ha accompagnato la fase finale della campagna elettorale, con le diverse componenti del centrodestra impegnate a rivendicare il proprio contributo alla coalizione e il proprio rapporto con il territorio reggino.

Nella parte conclusiva del suo intervento, Antoniozzi rivolge un appello alla moderazione e alla compattezza della coalizione. “L’appello in queste ultime ore è di recuperare la calma e non inseguire nessuno”, dichiara, sottolineando la necessità di affrontare le ultime fasi della campagna elettorale senza alimentare ulteriori contrapposizioni. Il dirigente di Fratelli d’Italia ribadisce infine la solidità del centrodestra e il giudizio positivo sull’attuale amministrazione comunale. “Il centrodestra è coeso e oggi la città ha un sindaco efficiente e operativo e amministratori preparati e generosi”, conclude Alfredo Antoniozzi, confermando il sostegno del partito alla candidatura di Fabio Roscioli per le suppletive di Reggio Calabria.