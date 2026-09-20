Suppletive alla Camera, da Locri un deciso sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli

In vista delle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati del 27 e 28 settembre, quattro giovani consiglieri comunali di Locri rendono noto il proprio sostegno alla candidatura dell’avvocato Fabio Roscioli nel collegio uninominale di Reggio Calabria. A esprimersi sono Giovanni Puro, capogruppo di maggioranza ed esponente di Fratelli d’Italia, Marco Cavaleri di Fratelli d’Italia, Giovanni Lacopo e Marco Cutrona di Forza Italia, questi ultimi appartenenti al Gruppo Misto in Consiglio comunale.

Una posizione comune maturata in occasione di un appuntamento elettorale che riguarda direttamente la rappresentanza della provincia di Reggio Calabria alla Camera dei Deputati e che, secondo i quattro amministratori, richiede particolare attenzione da parte delle istituzioni, delle forze politiche e del territorio.

Al centro della loro presa di posizione vi è soprattutto la necessità di assicurare alla Locride e all’intera area reggina una presenza parlamentare capace di rappresentarne le istanze e di mantenere un’interlocuzione costante con i diversi livelli istituzionali. In questo quadro, Puro, Cavaleri, Lacopo e Cutrona individuano nella candidatura di Fabio Roscioli la proposta espressa dal centrodestra per affrontare questo passaggio elettorale, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle esigenze di un territorio che necessita di rappresentanza, progettualità e capacità di interlocuzione nelle sedi nazionali.

Particolare attenzione viene rivolta anche alle nuove generazioni e al tema della partecipazione democratica. Per i quattro consiglieri, infatti, le elezioni suppletive rappresentano un’occasione per riportare al centro del dibattito il rapporto tra cittadini, territorio e istituzioni, contrastando il progressivo allontanamento dalla partecipazione elettorale.

La convergenza espressa dai quattro amministratori locresi si inserisce così nel più ampio sostegno alla candidatura di Roscioli da parte delle forze del centrodestra, con l’obiettivo dichiarato di porre al centro dell’appuntamento del 27 e 28 settembre le esigenze della Locride e dell’intera provincia di Reggio Calabria.