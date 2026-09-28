Suppletive, Affatato (Libertà è Democrazia) contro Vannacci: “i personalismi non trovano presa in una terra che chiede concretezza e non provocazioni”

“L’esito delle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria conferma la tenuta del centrodestra con l’affermazione di Fabio Roscioli, ma consegna al quadro politico elementi di riflessione inequivocabili. Il risultato nettamente negativo registrato dal candidato sostenuto da Roberto Vannacci dimostra come le fughe in avanti e i personalismi non trovino presa in un territorio che chiede risposte e concretezza, non provocazioni”. Lo dichiara Giancarlo Affatato, segretario nazionale del partito “Libertà è Democrazia”, commentando i dati dello spoglio che hanno portato alla vittoria di Roscioli.

“Al netto del risultato elettorale — prosegue Affatato — il vero sconfitto di questa tornata resta l’astensionismo, con una partecipazione al voto drammaticamente bassa che testimonia il progressivo distacco dei cittadini dalle dinamiche di partito. Chi pensa di festeggiare una vittoria numerica senza farsi carico di questo profondo disagio democratico commette un grave errore di valutazione per il futuro della Regione. Come ‘Libertà è Democrazia’ — conclude il segretario nazionale — crediamo che la Calabria non abbia bisogno di spaccature ideologiche o di esperimenti elettorali di protesta, bensì di un progetto serio incentrato sulla sanità pubblica, le infrastrutture e l’occupazione giovanile. Proseguiremo il nostro lavoro sul territorio per dare voce e rappresentanza a chi oggi ha scelto di non recarsi alle urne”.