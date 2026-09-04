SuperScienceMe 2026: il 7 settembre la presentazione alla Cittadella Regionale della Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici

Si terrà il prossimo 7 settembre, alle ore 12:00, presso la Cittadella Regionale (Sala Oro), la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di SuperScienceMe – Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. Giunto alla sua tredicesima edizione, l’evento di public engagement si conferma come la principale occasione di divulgazione scientifica e condivisione della conoscenza del territorio. Il progetto vede la storica sinergia tra l’Università della Calabria, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università degli Studi della Basilicata e i numerosi istituti del CNR calabresi e lucani.

Quest’anno l’iniziativa è co-finanziata dalla Regione Calabria, a conferma della consolidata collaborazione tra l’amministrazione regionale e gli enti di ricerca coinvolti.

Durante la conferenza stampa verranno illustrati il programma delle attività, le finalità dell’edizione 2026 e il ruolo fondamentale della rete istituzionale nel promuovere la cultura scientifica.

Interverranno: