Superbollo auto, Salvini: “studiamo il taglio, ma non sarà per tutti”

Sul taglio del superbollo “sto facendo le stime al ministero dei Trasporti, cuba circa 250 milioni di euro all’anno“. Lo ha detto ai microfoni di Rtl 102,5 il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. “Ovviamente la mia idea non e’ di esentare subito tutti quanti – ha spiegato Salvini – ma di iniziare ad alzare la potenza, la cilindrata per cui si paga il super Bollo oggi. Ricordo che sono migliaia di euro, non centinaia come per il Bollo, per incrementare un mercato che portera’ allo Stato piu’ soldi di quanto costerebbe un taglio di 50 milioni di euro. Stiamo studiando anche questo che e’ un win-win: aiuti il mercato e lo Stato incassa di piu‘”.