Sud chiama Nord accelera verso le Regionali: De Luca annuncia nuovi ingressi a Palermo | NOMI

La corsa politica di Cateno De Luca entra in una nuova fase. Il leader di Sud chiama Nord ha presentato questa mattina nella Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana tre nuovi esponenti del progetto del “Governo di Liberazione” per il collegio di Palermo, che vanno ad aggiungersi ai dodici già annunciati nelle scorse settimane. Una nuova tappa del percorso di costruzione della squadra in vista delle prossime sfide politiche siciliane, con De Luca che punta a rafforzare la presenza del movimento nel capoluogo regionale e a definire la struttura organizzativa del progetto “De Luca Sindaco di Sicilia”.

De Luca presenta i nuovi ingressi: “Persone di valore, competenze concrete ed esperienza”

Nel corso dell’annuncio, Cateno De Luca ha sottolineato il valore delle nuove adesioni, rivendicando la volontà di costruire una squadra composta da professionalità provenienti da mondi diversi. “Questa mattina, nella Sala Stampa dell’ARS, abbiamo presentato tre nuovi pionieri del Governo di Liberazione per il Collegio di Palermo, che si aggiungono ai 12 già presentati nelle scorse settimane:

Enza Paola Piera Clementi, imprenditrice;

Fabrizio Mantia, imprenditore del settore sanitario e dottore in fisioterapia;

Totò Lentini, già deputato regionale all’ARS.”

Tra i tre nomi annunciati, particolare attenzione è stata riservata a Totò Lentini, già parlamentare regionale, che secondo De Luca avrebbe deciso di aderire non soltanto al percorso politico palermitano ma anche al progetto più ampio del Governo di Liberazione. “Quest’ultimo oltre a condividere il nostro percorso a Palermo per il “dopo Lagalla” ha deciso di sposare anche il progetto del Governo di Liberazione. Grazie per la fiducia totale!” De Luca ha poi rimarcato la volontà di costruire un progetto basato su competenze e radicamento territoriale. “Fanno parte della squadra persone di valore, competenze concrete ed esperienza al servizio della nostra Sicilia. E questo è solo l’inizio: mercoledì prossimo ci sarà una nuova e importante conferenza stampa sempre qui a Palermo. Ma non posso anticiparvi nulla”, evidenzia.

Il progetto per Palermo e la sfida del “dopo Lagalla”

L’operazione politica nel capoluogo siciliano si inserisce nel percorso che Sud chiama Nord sta portando avanti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il riferimento diretto di De Luca è al futuro politico di Palermo e alla costruzione di una proposta alternativa rispetto all’attuale amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla. L’ingresso di figure provenienti dal mondo imprenditoriale, sanitario e politico rappresenta, nelle intenzioni del movimento, un tentativo di ampliare la base del progetto e mettere insieme esperienze differenti. La strategia annunciata punta infatti a una struttura capace di unire amministratori, professionisti e rappresentanti della società civile, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento sul territorio siciliano.

Le prossime mosse: entro settembre le liste per Palermo

Nel messaggio diffuso dopo la presentazione, De Luca ha indicato anche le prossime scadenze organizzative. Il primo obiettivo riguarda la definizione delle liste di Sud chiama Nord e De Luca Sindaco di Sicilia nel collegio di Palermo. “Entro il 30 settembre completiamo l’organizzazione delle liste Sud chiama Nord e De Luca Sindaco di Sicilia anche a Palermo.” Una fase considerata strategica per completare la squadra e arrivare pronti ai prossimi appuntamenti politici. Successivamente, entro la fine di ottobre, il movimento punta a chiudere anche la lista Liberi e Forti, progetto nel quale potrebbero trovare spazio anche alcuni deputati regionali uscenti pronti a sposare il percorso politico di De Luca. “Entro fine ottobre chiudiamo la lista Liberi e Forti, dove troveranno spazio anche deputati uscenti pronti a sposare il nostro progetto”, aggiunge De Luca.

Verso Roma: il Manifesto Nazionale di Sud chiama Nord

Parallelamente alla costruzione del progetto siciliano, De Luca guarda anche alla dimensione nazionale. Il leader di Sud chiama Nord ha annunciato un appuntamento politico a Roma dal 27 al 29 ottobre, quando il movimento presenterà la propria piattaforma programmatica e il Manifesto Nazionale. “Nel frattempo ci prepariamo al grande evento nazionale. Dal 27 al 29 ottobre ci ritroveremo a Roma per lanciare la piattaforma programmatica e il Manifesto Nazionale di Sud chiama Nord. Sarà il momento in cui nuove figure e movimenti faranno il loro ingresso ufficiale”, prosegue De Luca.