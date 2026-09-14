Successo storico per la FIPAV Cup Men Elite: numeri da record per Messina capitale del Volley

“La FIPAV Cup Men Elite ha trasformato la città dello Stretto nel cuore pulsante della pallavolo internazionale, regalando quattro giorni di sport, passione e visibilità globale. Con la partecipazione di nazionali di vertice come Italia, Brasile, Cuba e Germania, la tappa siciliana non è stata un semplice appuntamento estivo, ma un evento di portata storica che ha acceso, su Messina, i riflettori internazionali e nazionali.

Grazie ad una copertura televisiva capillare garantita dalle dirette di RAI e Sky, le immagini del PalaRescifina gremito e gli scenari dello Stretto sono entrati nelle case di milioni di appassionati, smentendo ogni scetticismo e dimostrando la straordinaria capacità della città di accogliere e organizzare manifestazioni ai massimi livelli mondiali.

Il pubblico messinese ha risposto con una vera e propria “marea umana”: oltre 10.000 presenze complessive registrate nell’arco delle quattro giornate di gara. L’entusiasmo sugli spalti ha colpito profondamente i vertici sportivi. Il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, ha sottolineato l’enorme passione del pubblico siciliano definendo l’ambiente “qualcosa di molto, molto bello”, un sentimento condiviso sul taraflex dai campioni azzurri, come il capitano Simone Giannelli, che ha elogiato a più riprese l’incredibile calore del tifo locale. Una cornice perfetta per vivere anche emozioni umane fortissime, come il debutto in azzurro del giovane Bryan Argilagos o il tributo per l’ultima gara in carriera dello storico arbitro internazionale Stefano Cesare“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da FIPAV Messina.

La sinergia vincente: il lavoro di FIPAV Messina e i partner

“Ma un successo di queste proporzioni e una tale vetrina internazionale non nascono per caso. Sono il frutto della determinazione e del lavoro incessante del Comitato Territoriale FIPAV Messina, guidato dal Presidente Alessandro Zurro.

L’intera macchina organizzativa è stata mossa dalla volontà di dimostrare che la città può eccellere, e tutto ciò è stato reso possibile solo grazie a una straordinaria e fitta rete di collaborazioni. È proprio nelle parole di Zurro che si legge il senso profondo di questa impresa: “Messina ha risposto positivamente”, ha dichiarato con orgoglio tracciando il bilancio, sottolineando come la chiave di volta sia stata proprio la sinergia totale.

In quest’ottica, un doveroso e sentito ringraziamento va alle istituzioni, in primis al Sindaco Federico Basile ed a tutta l’Amministrazione Comunale, che hanno lavorato fianco a fianco con il Comitato Territoriale FIPAV per rendere gli impianti e la città pronti e all’altezza di un simile palcoscenico. Un ruolo altrettanto vitale è stato giocato dagli sponsor – partner fondamentali come Caronte & Tourist, SO.GE.S.A. s.r.l., Gran Mirci, Bisazza Gangi e le altre importanti realtà imprenditoriali del territorio – che hanno sostenuto l’iniziativa e creduto fin dal primo momento nella bontà del progetto.

Un grazie speciale va infine ai giornalisti ed a tutti gli operatori dell’informazione: la loro presenza attenta, costante e preziosa non si è limitata ai giorni di gara, ma li ha visti in prima linea fin da molto prima dell’inizio dell’evento, accompagnando il percorso di avvicinamento e dando la giusta cassa di risonanza a ogni singolo sforzo del comitato organizzatore“, rimarca FIPAV Messina.

L’Eredità per la Città e per i campioni di domani

“Il torneo ha lasciato un’eredità concreta e strutturale. Il PalaRescifina è stato ammodernato per rispettare i rigidi standard internazionali e la vera vittoria è che questi interventi non sono stati smontati: l’impianto riqualificato rimarrà a totale disposizione delle società sportive messinesi. Una spinta che non si ferma qui, considerando che lo stesso Zurro ha già confermato l’esistenza di “nuovi progetti in cantiere con il Presidente Federale Manfredi”.

Tutto questo lavoro incessante da parte di FIPAV Messina va deciso e spedito verso un’unica direzione: spendersi per la città, credere nelle sue enormi potenzialità e soprattutto investire sul futuro dei giovani.

Portare a pochi metri dagli occhi dei ragazzi i più grandi interpreti del volley mondiale significa trasmettere valori positivi, abbattere le distanze e accendere una scintilla capace di durare negli anni. Vedere da vicino i propri idoli, sentirne il rumore dei colpi e respirarne la determinazione è il seme più fertile per ispirare i campioni di domani“, conclude FIPAV Messina.