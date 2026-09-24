Studente del liceo “L. Da Vinci” vola in Vietnam per la finale internazionale delle Olimpiadi di Astronomia | NOME

Il giovane Davide Barberi, studente del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” rappresenterà l’Italia e la Calabria alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e di Astrofisica che si svolgeranno alla fine di questo mese ad Hanoi in Vietnam. È la prima volta che il Paese ospita la competizione, giunta alla sua XIX edizione, con la partecipazione di oltre 300 delegati provenienti da 66 territori.

“La nostra comunità scolastica è orgogliosa del traguardo di straordinario prestigio raggiunto dal nostro Davide – afferma la Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Borrello -. In Vietnam avrà l’onore di rappresentare non soltanto il nostro Istituto, ma l’intera compagine nazionale, assieme agli altri studenti della squadra azzurra. Questo risultato eccellente non giunge per caso: è il frutto maturo di un impegno costante, di una grande passione per il sapere scientifico e di una dedizione personale straordinaria. Davide ha dimostrato come la curiosità intellettuale, unita al rigore dello studio, possa condurre a traguardi di altissimo livello, capaci di travalicare i confini dell’aula scolastica. Questa esperienza internazionale rappresenta un’occasione irripetibile di crescita non solo accademica, ma soprattutto umana, un momento di confronto con giovani menti brillanti provenienti da ogni parte del mondo. A Davide, dunque, il più caloroso “in bocca al lupo” da parte di tutta la scuola – ha concluso”.

Barberi, frequentante la classe 4B, si era classificato per la categoria Senior nella XXIV edizione dei Campionati Italiani dello scorso mese di aprile a Monza. In quell’occasione, oltre al superamento della gara, era arrivato per lui anche un riconoscimento aggiuntivo: la menzione speciale per il miglior compito teorico e la targa Boscovich per aver partecipato a quattro finali nazionali dei Campionati.

Alla competizione italianA aveva raggiunto risultati di prestigio anche la giovane Gaia Palumbo, sempre del Da Vinci. L’istituto è in prima linea nel curare la preparazione scientifica degli studenti, anche con una continuità e consolidamento di lavoro, specialmente delle discipline STEM, all’interno delle quali si annovera l’astronomia, il cui referente all’interno della scuola è il professor Umberto Spinelli. Davide partirà per il Vietnam accompagnato da Giuseppe Cutispoto ed Elisa Lentini, membri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.