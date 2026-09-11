Stretto Pride 2026, presentata a Palazzo Zanca la manifestazione “Sulla rotta dei diritti”

È stato presentato questa mattina, a Palazzo Zanca, lo Stretto Pride 2026, in programma a Messina domani, sabato 12 settembre con lo slogan “Sulla rotta dei diritti”. All’incontro sono intervenuti l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata, l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro. Per Arcigay Messina Makwan APS ha partecipato il presidente Rosario Duca, presenti inoltre per Caronte & Tourist, Piera Calderone Diversity e Disability Manager e Marcella Magistro segretaria generale di Fisac-Cgil Messina, In apertura dell’incontro, l’assessorae Cannata ha portato i saluti del sindaco Federico Basile, che domani sarà presente al corteo, e dell’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, ringraziandolo per il supporto fornito nell’organizzazione della manifestazione.

“La quinta edizione dello Stretto Pride è anche un momento per fare il punto sul percorso compiuto e, allo stesso tempo, per guardare avanti”

“La quinta edizione dello Stretto Pride rappresenta non soltanto un momento di festa, partecipazione e condivisione, ma anche un’importante occasione per ribadire il valore dell’impegno quotidiano nella promozione dei diritti, delle pari opportunità e di una cultura sempre più inclusiva”, ha dichiarato l’assessore Liana Cannata. “Come Amministrazione abbiamo scelto di sostenere anche quest’anno lo Stretto Pride, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione con il Comitato Stretto Pride e con Arcigay Makwan Messina siano fondamentali per costruire insieme una città capace di ascoltare, accogliere e valorizzare le differenze. In questi anni abbiamo portato avanti iniziative e progetti concreti, come “IncludiMe”, e abbiamo rafforzato gli strumenti dedicati alle pari opportunità, anche attraverso lo Sportello per le Pari Opportunità attivo a Palazzo Zanca, con l’obiettivo di offrire ascolto, orientamento e supporto e di contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti. La quinta edizione dello Stretto Pride è quindi anche un momento per fare il punto sul percorso compiuto e, allo stesso tempo, per guardare avanti. Il sostegno dell’Amministrazione e la collaborazione con le associazioni e con il Comitato organizzatore testimoniano la volontà di proseguire su una strada comune, perché l’inclusione non può essere soltanto un principio da affermare, ma deve tradursi in azioni concrete e condivise. Solo insieme si può fare davvero la differenza: istituzioni, associazioni e cittadinanza devono continuare a lavorare fianco a fianco per costruire una Messina sempre più inclusiva, rispettosa delle differenze e dei diritti di ogni persona”.

“Vorrei riprendere un concetto per noi fondamentale – ha aggiunto l’assessore Alessandra Calafiore – quello di un percorso che si costruisce quotidianamente insieme ad Arcigay e a tutte le realtà che fanno parte del Comitato Stretto Pride. Un percorso che non si esaurisce con la manifestazione, ma che deve proseguire ogni giorno attraverso azioni concrete, ascolto e confronto, con l’obiettivo di garantire e tutelare i diritti di ogni persona. Crediamo fortemente nel valore delle alleanze tra istituzioni, associazioni e territorio, perché è attraverso il lavoro condiviso che possiamo dare risposte più efficaci e costruire una comunità realmente inclusiva. Il nostro impegno è quello di promuovere concretamente diritti, inclusione e pari opportunità, creando occasioni e strumenti di ascolto e di supporto per chi vive situazioni di discriminazione o si trova ad affrontare ostacoli nell’esercizio dei propri diritti. La nostra città ha intrapreso un percorso importante e lo Stretto Pride rappresenta un momento significativo per dare visibilità a questo impegno, ma anche per rinnovarlo. Manifestazioni come questa contribuiscono a rafforzare una cultura del rispetto, dell’accoglienza e della libertà, che non può essere costruita soltanto in occasione di una giornata, ma deve diventare patrimonio quotidiano della nostra comunità. È su questo terreno che dobbiamo continuare a lavorare, insieme”.

“Come Gruppo Caronte & Tourist abbiamo sostenuto lo Stretto Pride fin dalla sua prima edizione – ha detto Piera Calderone – perché crediamo nel valore della diversità, che consideriamo una ricchezza per la nostra comunità e per il nostro territorio. La nostra scelta di essere ancora una volta al fianco dello Stretto Pride nasce dalla volontà di sostenere concretamente un’iniziativa che promuove inclusione, rispetto e valorizzazione delle differenze. Vogliamo una comunità in cui ogni persona possa sentirsi libera di essere se stessa, senza discriminazioni e senza dover rinunciare alla propria identità”.

Marcella Magistro della Cgil ha sottolineato che “l’organizzazione sindacale è da sempre presente sui temi dei diritti, perché crediamo che i diritti civili, i diritti sociali e i diritti delle persone debbano camminare insieme. Non può esserci una vera inclusione se non vengono garantite a tutte e a tutti pari dignità, pari opportunità e la possibilità di costruire con autonomia il proprio percorso di vita. È anche per questo che all’interno della Camera del Lavoro è presente lo Sportello Arcigay, uno spazio di ascolto e supporto che rappresenta un punto di riferimento concreto anche per chi è alla ricerca di un lavoro. Il lavoro, infatti, non è soltanto un diritto, ma è uno strumento fondamentale di autonomia, dignità e libertà. Garantire l’accesso al lavoro significa quindi contribuire concretamente a contrastare discriminazioni ed esclusione. Essere presenti allo Stretto Pride è per noi importante perché crediamo nel valore della partecipazione e della sinergia tra le diverse realtà della città, dalle organizzazioni sindacali alle associazioni, dalle istituzioni alle forze sociali e politiche. Solo attraverso una rete e un impegno condiviso possiamo contrastare ogni forma di odio e discriminazione e costruire una società realmente inclusiva, fondata sul rispetto e sulla piena convivenza. È questo il senso del nostro esserci e del nostro impegno quotidiano”

“Voglio innanzitutto ringraziare – ha proseguito il presidente di Arcigay Messina Makwan Rosario Duca – tutte le persone che hanno lavorato all’organizzazione di questa quinta edizione e tutti gli sponsor e i partner che hanno scelto di condividere e sostenere questo percorso: l’Amministrazione comunale, Caronte & Tourist, ANPI, CGIL e UIL. Negli ultimi anni il Pride ha raggiunto anche i piccoli centri e, in alcuni casi, ha assunto sempre più i caratteri di una festa. La festa è certamente una componente importante, perché rappresenta uno spazio di libertà, visibilità e condivisione, ma non dobbiamo mai perdere di vista le origini e il significato profondo di questa manifestazione. Il Pride nasce dalla rivendicazione dei diritti, dalla lotta contro le discriminazioni e dalla volontà di affermare la libertà e la dignità di ogni persona, a partire dalla storia di Stonewall. Da quest’anno abbiamo scelto di lavorare con ancora maggiore determinazione in questa direzione: chi sale sul palco, partecipa o collabora alla manifestazione deve condividere e sostenere i valori e le ragioni del Pride, che non può essere considerato semplicemente un’occasione di spettacolo o di visibilità. Vogliamo quindi ripartire dalla storia del movimento e restituire al Pride tutta la sua forza e il suo significato, mantenendo al centro la battaglia per i diritti, contro ogni forma di discriminazione e per una società nella quale tutte e tutti possano vivere liberamente, con pari dignità e senza essere esclusi”.

Anche l’ANPI è al fianco dello Stretto Pride e per l’associazione a ribadirlo Aldo Trifiletti che ha ricordato come “non sia una battaglia che riguarda soltanto la comunità LGBTQIA+, ma il diritto di tutte e di tutti a essere riconosciuti, rispettati e liberi. Essere al Pride significa quindi difendere e rivendicare i diritti di tutte e di tutti”. L’Amministrazione comunale a ulteriore testimonianza della condivisione dell’iniziativa ha esposto da oggi sulla balconata di Palazzo Zanca il drappo dello Stretto Pride. Inoltre, il Palazzo municipale sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno fino a domenica 13 settembre, accompagnando simbolicamente la manifestazione e il messaggio di inclusione, rispetto delle differenze e tutela dei diritti che caratterizza lo Stretto Pride 2026.

Anche ATM S.p.A. rinnova il proprio sostegno allo Stretto Pride: per accompagnare la quinta edizione della manifestazione, nelle pensiline del trasporto pubblico cittadino sono stati affissi i materiali dedicati al Pride, portando il messaggio di inclusione, rispetto e tutela dei diritti anche negli spazi della città quotidianamente vissuti da cittadini e visitatori.

Il corteo e la viabilità nei dettagli

Lo Stretto Pride 2026 si svolgerà domani, sabato 12 settembre. Il raduno è previsto alle 16.30 in piazza Antonello, con partenza alle 17.30. Il corteo attraverserà corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e la carreggiata ovest (lato monte) di via Garibaldi, per concludersi in piazza Unione Europea. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, è stata adottata un’apposita ordinanza di disciplina della viabilità che prevede, tra l’altro, il divieto di sosta con rimozione coatta lungo le principali strade interessate dal percorso e modifiche temporanee alla circolazione. Durante il passaggio del corteo il transito veicolare sarà regolato in maniera dinamica dal Corpo di Polizia Municipale, secondo le esigenze di sicurezza e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. Sono inoltre previste barriere e veicoli a protezione delle principali intersezioni lungo il percorso. Per agevolare la circolazione nella fase di deflusso, sarà istituito temporaneamente il doppio senso di circolazione sulla carreggiata est (lato valle) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via I Settembre e largo Minutoli, fino alla normalizzazione della circolazione e comunque secondo le indicazioni del Corpo di Polizia Municipale. Le modifiche alla viabilità saranno attuate in coordinamento con gli interventi predisposti da ATM S.p.A., Messina Social City, Polizia Municipale e servizi tecnici comunali.