“Stretto Pride 2026”, domani a palazzo Zanca la presentazione dell’evento

Si terrà domani, venerdì 11 settembre alle ore 11, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione dello Stretto Pride 2026, in programma a Messina sabato 12 settembre con lo slogan “Sulla rotta dei diritti”. All’incontro interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro. Parteciperanno per Arcigay Messina Makwan APS il presidente Rosario Duca e Simone Garretto, responsabile del Gruppo Giovani di Arcigay Messina, insieme ai rappresentanti di CGIL e Caronte & Tourist.

“Nel corso della conferenza stampa saranno presentati il programma dello Stretto Pride 2026, manifestazione, che pone al centro i temi dei diritti, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione. L’appuntamento sarà inoltre l’occasione per approfondire il significato dell’iniziativa e il percorso condiviso tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una città sempre più inclusiva, rispettosa delle differenze e attenta alla tutela dei diritti e delle libertà di tutte e di tutti”, c’è scritto in una nota.