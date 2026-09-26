“Storia di Reggio Calabria. Dai Normanni alla rivolta del 1970”, il nuovo libro di Fabio Arichetta e quella rivelazione sulla distruzione della città nel 1594 | INTERVISTA

“Storia di Reggio Calabria. Dai Normanni alla rivolta del 1970”. E’ questo il titolo del libro dello scrittore Fabio Arichetta, che in un’intervista ai microfoni di StrettoWeb ha spiegato da dove è nata l’idea del testo, che ripercorre un lungo periodo storico della città. “Reggio Calabria è una città che ha dovuto sempre adattarsi a questi cambi di regime. Il Sud Italia ha sempre dovuto subire questi cambi dinastici. Reggio ha grande capacità di adattamento, di adattarsi alle emergenze. Dopo grandi distruzioni, infatti, la città prospera ancora oggi” ha affermato.

“Da dove nasce l’idea di questo libro? Da molti anni fa, per una serie di ricerche da me compiute. Reggio Calabria è stata distrutta totalmente nel 1594, fatta distruggere dagli Ottomani per coprire il mancato tradimento di questo ammiraglio importante, Fascia Cicala, e per questo noi abbiamo perso tutti gli archivi storici riguardanti il periodo medievale” ha aggiunto. Di seguito l’intervista completa.