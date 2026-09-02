Stop UE a carne brasiliana, Coldiretti Calabria: “difesa reddito agricoltori e salute cittadini”

“Reciprocità a difesa del reddito degli agricoltori e salute dei cittadini. Coldiretti Calabria accoglie con favore la decisione dell’Unione Europea che, dal 3 settembre, bloccherà l’ingresso di carne e altri prodotti di origine animale provenienti dal Brasile che non rispettano gli stessi standard richiesti agli allevatori europei. Si tratta di un risultato importante che premia la battaglia portata avanti da Coldiretti e Filiera Italia per affermare il principio di reciprocità: stesse regole per tutti. Non è accettabile che agli allevatori calabresi e italiani vengano imposti rigorosi standard in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, tracciabilità e uso dei farmaci, mentre sul mercato possano arrivare prodotti ottenuti con criteri diversi“. È quanto si legge in un comunicato di Coldiretti Calabria.

“La decisione di Bruxelles tutela il reddito delle imprese agricole e offre maggiori garanzie ai consumatori. È un precedente che ora deve essere esteso anche ad altre produzioni importate, a partire dal grano canadese trattato in preraccolta con sostanze non consentite agli agricoltori europei.

Per Coldiretti Calabria questa scelta rappresenta un segnale concreto nella direzione di una concorrenza più leale e della valorizzazione delle produzioni locali, sostenendo il lavoro degli allevatori che ogni giorno investono in qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare. L’Europa continui su questa strada: stessi controlli, stesse regole e stesse garanzie per tutti i prodotti che arrivano sulle tavole dei cittadini“, conclude Coldiretti Calabria.