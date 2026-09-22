SSD UniMe, grande traguardo nel baseball ciechi: Santamaria in Nazionale, Agoubi fra gli All Star

Lo sport come strumento di inclusione, crescita e opportunità. È questa la filosofia alla base di Skill In, il progetto della SSD UniMe che continua a svilupparsi attraverso attività e percorsi dedicati alla pratica sportiva inclusiva e che oggi raccoglie importanti riconoscimenti anche a livello nazionale. A rappresentare al meglio questo percorso sono anche le recenti convocazioni e gli incarichi ottenuti da alcuni dei protagonisti del progetto.

Giovanni Santamaria è stato infatti convocato nella Nazionale Italiana di Baseball per Ciechi per la Blind Baseball International Cup 2026, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre a Castiglione della Pescaia. L’Italia, vicecampione del mondo in carica, debutterà nella competizione mercoledì 30 settembre alle ore 11.30 contro l’Olanda. Per Santamaria si tratta di un nuovo prestigioso capitolo di un percorso sportivo costruito anche attraverso l’attività della SSD UniMe. L’atleta ha accolto con grande emozione la convocazione, sottolineando il ruolo avuto dalla società universitaria nella possibilità di creare a Messina una squadra di baseball per ciechi e di mettere a disposizione degli atleti un contesto nel quale allenarsi e crescere.

Ma il riconoscimento del lavoro svolto attraverso Skill In arriva anche da un’altra importante convocazione. Soufiane Agoubi, atleta della SSD UniMe, è stato infatti selezionato per la partita All Star, in programma a Sanremo domenica 11 ottobre. Un’ulteriore conferma della crescita di un movimento che, attraverso la pratica sportiva, offre agli atleti occasioni di confronto, partecipazione e valorizzazione delle proprie capacità.

Il progetto Skill In nasce proprio con l’obiettivo di fare dello sport uno strumento concreto di inclusione, creando opportunità di pratica sportiva e di crescita personale e valorizzando le potenzialità di ciascun atleta. All’interno di questo percorso, il baseball per ciechi rappresenta oggi una delle esperienze più significative sviluppate dalla SSD UniMe, grazie alla collaborazione tra atleti, tecnici, famiglie e società.

A completare questo momento particolarmente significativo per la SSD UniMe c’è anche Emilia Ammirato, tecnico della società universitaria, che fa parte dello staff della Nazionale Italiana di Baseball per Ciechi. Una presenza che sottolinea non soltanto il valore degli atleti formati attraverso il progetto, ma anche la qualità delle competenze tecniche sviluppate all’interno della struttura.

Per le coach Colosi e Pianotti, i risultati raggiunti rappresentano un ulteriore motivo di soddisfazione e un punto di partenza per continuare a far crescere il progetto e il movimento del baseball per ciechi a Messina.

Il percorso di Skill In, dunque, trova nelle convocazioni di Giovanni Santamaria e Soufiane Agoubi e nella presenza di Emilia Ammirato nello staff azzurro una concreta testimonianza della propria crescita e, nel particolare, del settore Baseball per Ciechi. Tre riconoscimenti che raccontano un progetto nel quale l’inclusione non è soltanto un principio, ma diventa pratica sportiva, formazione, competizione e possibilità di raggiungere nuovi traguardi. A Giovanni, Soufiane ed Emilia vanno i complimenti della società e un grande in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti.