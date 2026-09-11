Squillace, ruba la collana d’oro all’anziana che assisteva: badante denunciata dai Carabinieri

La 59enne avrebbe approfittato del rapporto di fiducia con una donna di 97 anni per sottrarle il prezioso monile dal collo. La collana è stata ritrovata durante una perquisizione e restituita alla proprietaria

badante ruba collana ad un'anziana
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

I Carabinieri della Stazione di Squillace (Catanzaro) hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una badante di 59 anni di origini bulgare. Il furto si è verificato il 23 agosto 2026 all’interno dell’abitazione di un’anziana di 97 anni del posto.  La donna, approfittando del proprio servizio di assistenza domiciliare, ha sganciato e sfilato direttamente dal collo della persona assistita una preziosa collana d’oro

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari dell’Arma hanno condotto accertamenti e, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio della badante. Il monile d’oro è stato ritrovato all’interno dell’abitazione della 59enne e immediatamente restituito all’anziana proprietaria. Il procedimento penale nei confronti dell’indagata vige il principio di presunzione di innocenza

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