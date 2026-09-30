Spilinga capitale della longevità, al via il Longevity Day Italia 2026: i nomi dei premiati da Aira

Tutto pronto a Spilinga per la XII edizione del Longevity Day Italia 2026, un appuntamento che porta la firma forte e riconoscibile di Aira Italia – Anziani Italia Rete Associativa insieme al Comune di Spilinga. L’evento, in programma il 30 settembre e il 1° ottobre, si presenta con un’impostazione rinnovata che mette al centro la costruzione della Rete della Longevità del Sud d’Italia, un progetto che punta a unire istituzioni, scienza e territori in un percorso condiviso di benessere e qualità della vita.

La presidente nazionale Maria Brunella Stancato, che guiderà i lavori fin dall’apertura ufficiale, sottolinea come questa edizione rappresenti un passaggio decisivo per il welfare territoriale. A suo giudizio, la longevità non è un tema da celebrare, ma una responsabilità collettiva che richiede integrazione tra Comuni, professionisti sanitari, università e associazioni. La visione di Aira Italia, spiega, è quella di un modello che mette al centro la persona e la prevenzione, trasformando Spilinga in un laboratorio nazionale di buone pratiche.

Il programma si apre il 30 settembre con l’arrivo delle delegazioni istituzionali alle 17, seguito dall’accoglienza nella sede comunale e da una visita nel territorio alle 18.30. La giornata si chiude con la cena ufficiale delle delegazioni alle 20. Il giorno successivo sarà moderato dal giornalista Francesco Mannarino e si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Enzo Marasco, della presidente nazionale di Aira Italia Maria Brunella Stancato, del presidente dell’Associazione Volare APS Antonio Volpentesta, del direttore scientifico Fausto Sposato e del presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Azienda Speciale Consortile “Poro – Costa degli Dei” Lidio Vallone. La mattinata entrerà nel vivo alle 10 con la cerimonia di premiazione delle personalità invitate.

Tra i medici saranno riconosciuti Giovanni Bisignani, cardiologo di Castrovillari; Francesco Greco, urologo di Bergamo; Vincenzo Panucci, nefrologo di Reggio Calabria; Raffaele Mancini, diabetologo di Soverato; Antonello Scalzo, dermatologo; Agostino Scozzarro, gastroenterologo. Per il mondo accademico saranno premiati Angela Sciacqua, direttrice della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’UMG, e Giuseppe Passarino, professore ordinario di Genetica dell’Università della Calabria. Riconoscimenti anche ai rappresentanti istituzionali Pasqualina Straface, assessore regionale al Welfare, e Domenico Pappaterra, già parlamentare e presidente del GAL del Pollino. Per la categoria imprenditori sarà premiato Giancarlo Formica, figura di riferimento nel settore turistico.

Dopo la pausa caffè delle 11.30, alle 12.30 è prevista la relazione conclusiva del consigliere delegato dell’Ambito di Spilinga Francesco Barbalace, che accompagnerà la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo della Rete della Longevità del Sud d’Italia insieme ai sindaci presenti. I lavori si chiuderanno formalmente alle 12.30, mentre alle 13 è previsto il pranzo presso l’Agriturismo Il Tiglio. La giornata si concluderà definitivamente alle 15.

Aira Italia imprime così una direzione chiara a un evento che non si limita alla celebrazione, ma diventa strumento operativo per costruire un nuovo modello di welfare territoriale. Spilinga si prepara ad accogliere istituzioni, esperti e comunità in un confronto che punta a trasformare la longevità in una risorsa condivisa per tutto il Mezzogiorno.