“Sparirebbero in 2-3 giorni”: la minaccia russa che fa rabbrividire la Polonia

Nuove tensioni tra Russia e Polonia dopo le parole di Nikolai Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, che ha lanciato un duro monito nei confronti di Varsavia. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, Patrushev ha affermato che, in caso di conflitto diretto con Mosca, la Polonia potrebbe essere sconfitta in pochi giorni. La dichiarazione arriva in risposta alle recenti affermazioni del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, che aveva rivendicato la superiorità militare della Polonia rispetto alla Russia, alimentando un nuovo scontro verbale tra i due Paesi.

Patrushev contro Sikorski: “La Polonia sparirebbe in due o tre giorni”

Nel commentare le parole del ministro degli Esteri polacco, Nikolai Patrushev ha accusato Varsavia di sottovalutare la capacità militare russa e ha pronunciato una frase destinata a suscitare nuove reazioni sul piano internazionale.

“Sikorski, affermando la superiorità militare della Polonia sulla Russia, non si rende conto che, in caso di azioni militari contro Mosca, Varsavia scomparirebbe in due o tre giorni”, ha dichiarato Patrushev, citato dalla Tass.

Il consigliere del presidente russo ha quindi ribadito la posizione del Cremlino secondo cui un eventuale confronto militare con la Russia avrebbe conseguenze devastanti per qualsiasi Paese europeo coinvolto.

Le tensioni tra Mosca e Varsavia

Le parole di Patrushev si inseriscono in un quadro di crescenti tensioni tra Russia e Polonia, uno dei Paesi europei più vicini all’Ucraina e tra i principali sostenitori del rafforzamento della presenza militare della NATO sul fianco orientale dell’Alleanza.

Varsavia negli ultimi anni ha aumentato in modo significativo gli investimenti nella difesa, puntando sul potenziamento delle proprie forze armate e sull’acquisto di nuovi sistemi militari. Proprio questa crescita ha portato diversi esponenti polacchi a sottolineare il ruolo sempre più rilevante della Polonia nello scenario della sicurezza europea.

Mosca, al contrario, considera l’espansione militare polacca e il rafforzamento della NATO nell’Europa orientale come una minaccia diretta ai propri interessi strategici.

Lo scontro verbale sul futuro della sicurezza europea

La contrapposizione tra Russia e Polonia rappresenta uno degli elementi più delicati del quadro geopolitico europeo. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Varsavia ha assunto una posizione particolarmente critica nei confronti del Cremlino, mentre Mosca continua a denunciare quello che definisce un accerchiamento occidentale.

Le dichiarazioni di Patrushev, pur rimanendo nell’ambito dello scontro politico e diplomatico, mostrano ancora una volta il livello di durezza raggiunto dal confronto tra i due Paesi. Un confronto che coinvolge direttamente anche gli equilibri della NATO e della sicurezza dell’intero continente europeo.