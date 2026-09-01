Sparatoria a Vibo Valentia, fermato un 54enne: è accusato di tentato omicidio

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Antonio Manco, 54 anni, ritenuto dagli investigatori della Squadra Mobile l’autore del ferimento a colpi di pistola del sessantenne Gabriele Ionadi, raggiunto, lo scorso 27 agosto, da alcuni proiettili e rimasto ferito in maniera non grave.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Vibo Valentia su iniziativa del pubblico ministero Alessandra Trabucco, nell’ambito dell’indagine avviata per fare luce sulla sequenza di episodi violenti verificatisi nelle ore immediatamente successive alla sparatoria.

Manco, assistito dagli avvocati Giuseppe Orecchio e Francesco Lione, è indagato, tra le altre ipotesi di reato, per tentato omicidio e porto in luogo pubblico di un’arma clandestina.