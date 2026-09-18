Spadafora: il Grande Olimpo riapre con un Open Day gratuito tra teatro, danza e canto

Due intere giornate dedicate all’espressione del corpo, alla musica, alla cura di sé e alla passione artistica. Il 19 e 20 settembre, lo storico spazio culturale Grande Olimpo di Spadafora aprirà ufficialmente la stagione con un atteso open day gratuito, all’interno del quale sarà presentato un ricco ventaglio di corsi e discipline pensati per tutte le età e tutte le esigenze. L’appuntamento si terrà presso la rinnovata sede di Via Nazionale Arcipretato 50, Spadafora (ME), trasformata in un centro polifunzionale a 360 gradi sotto la direzione artistica del regista e attore Fabio La Rosa. Durante il fine settimana, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a lezioni aperte e prove gratuite, guidati da professionisti qualificati di ogni settore.

Un’offerta multidisciplinare: dall’introspezione al movimento

Il cartellone delle attività per la nuova stagione accademica unisce l’esplorazione interiore e il benessere psicofisico attraverso discipline variegate e coinvolgenti. Il programma prevede una precisa distinzione nelle giornate di prova: teatro emozionale (diretto da Fabio La Rosa) – Solo Sabato 19 Settembre.

Più che una semplice tecnica di recitazione, questa disciplina si configura come un vero e proprio percorso di pedagogia artistica e crescita interiore. Il metodo ideato da Fabio La Rosa mette al centro l’autenticità dell’individuo, utilizzando il palcoscenico come uno specchio sicuro in cui esplorare e incanalare il proprio vissuto emotivo. Attraverso esercizi di consapevolezza corporea, bioenergetica, improvvisazione guidata e gestione del blocco emotivo, l’allievo impara a superare le timidezze e le maschere quotidiane. Il fine ultimo non è la finzione scenica, ma la scoperta della propria verità espressiva, trasformando la vulnerabilità e le emozioni profonde in una potente forza creativa accessibile a tutti, attori e non.

Tutte le altre discipline – Sia Sabato 19 che Domenica 20 Settembre:

Canto: Sessioni dedicate alla tecnica vocale, all’intonazione e alla scoperta della propria identità sonora ed espressiva.

Sessioni dedicate alla tecnica vocale, all’intonazione e alla scoperta della propria identità sonora ed espressiva. Pilates: Classi incentrate sulla consapevolezza corporea, la flessibilità, il rinforzouscolare e la postura, ideali per ritrovare l’armonia quotidiana.

Classi incentrate sulla consapevolezza corporea, la flessibilità, il rinforzouscolare e la postura, ideali per ritrovare l’armonia quotidiana. Tango Argentino: Un’immersione nell’eleganza, nella connessione di coppia, nel ritmo e nel fascino intramontabile di questa danza patrimonio dell’umanità.

Un’immersione nell’eleganza, nella connessione di coppia, nel ritmo e nel fascino intramontabile di questa danza patrimonio dell’umanità. Balli caraibici: Spazio all’energia travolgente e al divertimento con lezioni di salsa, bachata e i ritmi più amati della tradizione latina.

Spazio all’energia travolgente e al divertimento con lezioni di salsa, bachata e i ritmi più amati della tradizione latina. Balli di gruppo: Corsi dinamici e altamente socializzanti, perfetti per tenersi in forma a tempo di musica e condividere momenti di pura spensieratezza.

Modalità di partecipazione:

Tutte le lezioni inserite nel programma dell’Open Day sono completamente gratuite. Tuttavia, per garantire il comfort all’interno delle sale e la massima qualità dell’esperienza didattica, i posti sono strettamente limitati ed è obbligatoria la prenotazione anticipata.