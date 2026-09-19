SOS Caldo, l’impegno di UNIVOC Catanzaro e Regalati un Sorriso al fianco degli anziani

Si è concluso il servizio “SOS Caldo”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro nel corso dei mesi di Luglio ed Agosto, al quale hanno preso parte anche l’UNIVOC di Catanzaro e l’Associazione Regalati un Sorriso, mettendo a disposizione volontari e personale formato per offrire assistenza e vicinanza alle persone anziane del territorio. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di garantire un punto di riferimento e un aiuto concreto soprattutto agli over 65, particolarmente esposti alle difficoltà legate alle alte temperature estive e, più in generale, alle situazioni di solitudine o fragilità.

Nell’ambito del servizio, le associazioni coinvolte hanno garantito ascolto telefonico e supporto nelle necessità quotidiane, intervenendo, laddove necessario, per la spesa, l’acquisto di farmaci, il ritiro di impegnative e per altre piccole esigenze, offrendo al tempo stesso una presenza importante per contrastare situazioni di isolamento e solitudine.

UNIVOC Catanzaro e Regalati un Sorriso hanno voluto assicurare il proprio contributo al progetto attraverso la disponibilità dei volontari, nella consapevolezza che anche un gesto semplice, una telefonata o una presenza possono rappresentare un sostegno importante per una persona anziana che vive sola.

“Essere presenti sul territorio significa anche saper ascoltare i bisogni delle persone più fragili e offrire, per quanto possibile, risposte concrete. La partecipazione a SOS Caldo ha rappresentato un’occasione per mettere a disposizione il nostro tempo e la nostra esperienza, contribuendo a costruire una rete di attenzione e solidarietà nei confronti degli anziani”.

La conclusione del servizio rappresenta anche l’occasione per sottolineare l’importanza della collaborazione tra Amministrazione Comunale, associazioni e volontariato, una sinergia che consente di essere più vicini ai cittadini e di intervenire nelle situazioni di maggiore necessità.

Per UNIVOC Catanzaro e Regalati un Sorriso, l’esperienza di SOS Caldo conferma ancora una volta il valore della solidarietà, dell’ascolto e della vicinanza, elementi fondamentali per costruire una comunità più attenta alle persone anziane e alle loro esigenze.