Sorelline scomparse a San Cataldo e ritrovate dopo ore, la Procura apre un fascicolo per sequestro di persona

La procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, con l’ipotesi di sequestro di persona, nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le bimbe di San Cataldo sparite venerdì sera e ritrovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese che ha un rapporto col padre delle bambine. “Sono ancora in corso accertamenti” dicono dalla procura. Le due bambine e i 4 fratelli sono stati collocati in comunità con procedura di urgenza. La procura per i minori di Caltanissetta ha ordinato i provvedimento di allontanamento, eseguito dai carabinieri. “Una volta esaminati gli atti faremo le nostre valutazioni e le nostre richieste al tribunale” dice il procuratore dei minori Rocco Cosentino. Il negozio dove sono state trovate le Sorelline è stato sequestrato secondo l’articolo 354 del codice di procedura penale.