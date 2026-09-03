Sondaggi politici, Meloni leader più rappresentativa per gli italiani: tra gli under 35 cresce il consenso per il premier

Giorgia Meloni si conferma la leader politica italiana nella quale gli intervistati dichiarano di sentirsi maggiormente rappresentati guardando al futuro del Paese. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Lab21 per Affaritaliani e La Piazza – Il bene comune, che analizza il rapporto tra cittadini e principali esponenti politici nazionali. Alla domanda “Da quale leader politico italiano si sente maggiormente rappresentato/a, pensando al futuro del Paese?”, la presidente del Consiglio ottiene il risultato più alto nel totale del campione, raggiungendo il 30,7% delle preferenze. Un dato che evidenzia come, secondo la rilevazione, Giorgia Meloni mantenga una posizione di primo piano nel panorama politico italiano, raccogliendo il consenso più ampio rispetto agli altri leader indicati.

Meloni davanti a Schlein e Conte nel campione generale

Nel quadro complessivo del sondaggio, dopo Giorgia Meloni si colloca la risposta “Nessuno di questi”, scelta dal 15,1% degli intervistati. Un dato che segnala la presenza di una parte consistente dell’opinione pubblica che non individua negli attuali protagonisti della politica italiana una figura pienamente rappresentativa. Al terzo posto si trova la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, indicata dal 13,5% del campione, seguita dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che raggiunge il 12%. Più distanti gli altri leader inseriti nella rilevazione: Roberto Vannacci si attesta all’8,9%, Matteo Salvini al 6,8%, Antonio Tajani al 5,2%, mentre gli altri nomi raccolgono percentuali inferiori.

Tra gli under 35 cresce il consenso per Giorgia Meloni

Il sondaggio dedica un’attenzione particolare alla fascia degli under 35, evidenziando alcune differenze rispetto al dato generale. Tra i giovani, Giorgia Meloni raggiunge il 24,1%, confermandosi comunque al primo posto. La premier precede Elly Schlein, che nella fascia più giovane arriva al 17,3%, e Giuseppe Conte, indicato dal 14,7%. Un elemento significativo riguarda anche la quota di giovani che non si riconosce in nessuno dei leader proposti: la risposta “Nessuno di questi” arriva infatti al 20,4% tra gli under 35, un valore superiore rispetto al campione complessivo.

La distanza tra i leader e il rapporto degli italiani con la politica

I dati della rilevazione evidenziano un quadro nel quale Giorgia Meloni mantiene il primato nella percezione di rappresentanza politica, ma allo stesso tempo emerge una componente rilevante di cittadini che non individua un riferimento preciso tra i principali leader nazionali. Il dato relativo alla risposta “Nessuno di questi” rappresenta infatti uno degli elementi centrali del sondaggio, indicando una possibile distanza tra una parte dell’elettorato e l’attuale offerta politica. Anche tra gli under 35, nonostante la presenza di una classifica guidata dalla presidente del Consiglio, resta alta la percentuale di chi non si sente rappresentato dagli attuali protagonisti della scena politica.

Il quadro dei principali leader politici italiani

Nel confronto complessivo, il sondaggio fotografa una graduatoria che vede Meloni in testa con un vantaggio netto rispetto agli altri esponenti. Elly Schlein e Giuseppe Conte rappresentano i principali inseguitori, mentre gli altri leader si collocano su percentuali più contenute. Il risultato mostra una leadership ancora fortemente polarizzata attorno ai principali partiti, con una quota di elettori che resta però alla ricerca di nuovi punti di riferimento. La rilevazione di Lab21 per Affaritaliani.it e La Piazza offre quindi una fotografia del rapporto tra cittadini e politica italiana, mettendo in evidenza sia la forza della leadership di Giorgia Meloni sia il tema della rappresentanza, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione.