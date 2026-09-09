Sondaggi politici, le intenzioni di voto: scendono Fdi e Pd, vola Futuro Nazionale. Tutti i DATI

Il quadro politico italiano resta caratterizzato dalla leadership di Fratelli d’Italia e dalla sostanziale tenuta degli equilibri tra i principali schieramenti. Secondo l’ultimo sondaggio BiDiMedia dell’8 settembre, il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma la prima forza politica nazionale con il 26,7% delle intenzioni di voto, nonostante una lieve flessione dello 0,8% rispetto alla precedente rilevazione del 21 luglio. Alle spalle di Fratelli d’Italia si mantiene il Partito Democratico, che raggiunge il 21%, con una variazione negativa dello 0,2%. Più distante il Movimento 5 Stelle, stabile al 12,7%, mentre il resto del quadro politico presenta movimenti più contenuti.

Fratelli d’Italia resta il primo partito: Meloni davanti nelle preferenze degli italiani

Il dato più significativo del sondaggio riguarda ancora una volta la posizione di Fratelli d’Italia, che continua a occupare la prima posizione tra i partiti italiani. Con il 26,7%, il partito della presidente del Consiglio mantiene un distacco significativo rispetto agli altri protagonisti dello scenario politico. La rilevazione registra tuttavia una leggera diminuzione rispetto al precedente dato, pari a -0,8 punti percentuali. Sul fronte della fiducia personale, Giorgia Meloni si conferma inoltre il leader politico con il consenso più elevato: il sondaggio indica un livello di gradimento del 38,3%, con una variazione negativa dello 0,4% rispetto alla precedente rilevazione.

Pd al 21%, il Movimento 5 Stelle resta stabile al 12,7%

Il Partito Democratico si conferma la seconda forza politica del Paese con il 21%. Il partito guidato dalla segretaria Elly Schlein registra una flessione contenuta, pari allo 0,2%, ma mantiene una distanza significativa rispetto agli altri partiti dell’opposizione. Il Movimento 5 Stelle, invece, non registra variazioni e rimane fermo al 12,7%. Il dato conferma una fase di sostanziale stabilità per il movimento guidato da Giuseppe Conte, che continua a rappresentare il terzo polo per consenso elettorale dopo FdI e Pd.

Forza Italia cresce, la Lega arretra: gli equilibri nel centrodestra

All’interno della maggioranza di governo emergono dinamiche differenti tra i partiti della coalizione. Forza Italia cresce leggermente e raggiunge il 7,6%, con un incremento dello 0,1%. Anche Futuro Nazionale si attesta su un dato significativo, con il 7,4% e una crescita dello 0,9%. La Lega, invece, registra una flessione dello 0,3% e si posiziona al 5,7%. Più indietro gli altri partiti: Azione si attesta al 3%, Italia Viva al 2,3%, Più Europa all’1,3%, Noi Moderati all’1,1%, mentre il Partito Liberal Democratico e Sud chiama Nord risultano entrambi allo 0,9%.

Il confronto tra coalizioni: centrodestra e campo largo

Il sondaggio BiDiMedia fotografa anche la distribuzione del consenso tra le principali aree politiche. Il centrodestra viene indicato al 41,1%, con una flessione dell’1% rispetto alla precedente rilevazione. Il campo largo, che comprende le principali forze alternative alla maggioranza, raggiunge invece il 43,6%, registrando una variazione negativa dello 0,4%. Il dato evidenzia un equilibrio ancora aperto, con una distanza contenuta tra i due principali schieramenti e una competizione politica che resta caratterizzata dalla capacità delle coalizioni di aggregare consenso oltre i singoli partiti.