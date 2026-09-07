Sondaggi politici, le intenzioni di voto: FdI non molla la vetta, Pd in lieve calo, avanza Vannacci. Tutti i DATI

Il quadro politico nazionale resta caratterizzato dalla leadership di Fratelli d’Italia, dal lieve calo del Partito Democratico e dalla crescita di alcune forze emergenti. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio SWG sugli orientamenti di voto del 7 settembre 2026, realizzato per La7 su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia. La rilevazione conferma Fratelli d’Italia come primo partito italiano con il 26,8% dei consensi, lo stesso dato registrato nella precedente stima del 31 agosto. Alle sue spalle si mantiene il Partito Democratico, che si attesta al 20,6%, con una lieve flessione dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. Il dato più significativo riguarda però Futuro Nazionale, che continua il proprio percorso di crescita e raggiunge il 7,7%, guadagnando 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione.

Fratelli d’Italia conferma il primato: Meloni ancora davanti a tutti

Secondo il sondaggio SWG, Fratelli d’Italia rimane saldamente in testa alle preferenze degli elettori italiani con il 26,8%. Il partito della presidente del Consiglio mantiene quindi la posizione di forza dominante nel panorama politico nazionale, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente. Il risultato conferma la capacità di FdI di consolidare il proprio consenso anche in una fase caratterizzata da un sistema politico in continua evoluzione e dalla presenza di nuove formazioni che cercano spazio nell’elettorato.

Il Partito Democratico resta secondo ma perde un decimo

Alle spalle di Fratelli d’Italia si colloca il Partito Democratico, accreditato del 20,6%. Il dato segna una lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando il partito era stimato al 20,7%, con una variazione negativa dello 0,1%. Il Pd mantiene comunque una posizione stabile come principale forza di opposizione, con un distacco di oltre sei punti percentuali dal primo partito.

Futuro Nazionale cresce ancora: il nuovo movimento sale al 7,7%

Il dato più interessante della rilevazione riguarda Futuro Nazionale, che raggiunge il 7,7% e registra una crescita di 0,2 punti percentuali rispetto al sondaggio precedente. La nuova formazione si posiziona così davanti ad altri partiti consolidati e diventa uno degli elementi più osservati nello scenario politico italiano. La crescita di Futuro Nazionale rappresenta un segnale dell’evoluzione del consenso degli elettori, con una parte dell’elettorato che sembra guardare con interesse a nuove proposte politiche.

Movimento 5 Stelle in calo, Forza Italia e Lega arretrano leggermente

Tra gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle viene stimato al 12,5%, in calo dello 0,2% rispetto al precedente sondaggio. Segue Forza Italia, che si attesta al 6,9%, con una variazione negativa dello 0,2% rispetto al 7,1% della settimana precedente. La Lega rimane invece al 5,7%, senza variazioni. In crescita anche Verdi e Sinistra, che passano dal 6,7% al 6,8%, mentre Azione resta stabile al 3,2%.