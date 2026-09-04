Sondaggi politici, le intenzioni di voto: FdI avanti su tutti, cresce il M5S, Pd stabile al secondo posto

Il quadro delle intenzioni di voto degli italiani conferma la leadership di Fratelli d’Italia, che resta il primo partito nazionale, mentre il Partito Democratico mantiene la seconda posizione. È quanto emerge dall’ultima rilevazione realizzata da YouTrend per Sky TG24, che fotografa le preferenze degli elettori e le variazioni rispetto alla precedente misurazione. Secondo i dati diffusi, il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 26,5%, facendo registrare un lieve incremento dello 0,1% rispetto al dato precedente. Alle sue spalle il Partito Democratico raggiunge il 22,2%, con una crescita dello 0,3%. Il dato più significativo riguarda però il Movimento 5 Stelle, che sale al 12,6%, con un aumento dell’1,1%, risultando tra le forze politiche che registrano la crescita più consistente nella rilevazione.

Centrodestra avanti: FdI guida la coalizione, ma arretrano Lega e Forza Italia

Nel centrodestra, oltre al primato di Fratelli d’Italia, il quadro evidenzia movimenti differenti tra le altre forze della maggioranza. Forza Italia si attesta al 7,1%, facendo registrare un calo dello 0,8%, mentre la Lega scende al 4,4%, con una variazione negativa dello 0,5%. Tra le forze dell’area di governo compare anche Futuro Nazionale, indicato al 7,9%, con una crescita dello 0,3%. La somma dei principali partiti della maggioranza conferma comunque un vantaggio del centrodestra nel quadro delle intenzioni di voto, anche se con dinamiche interne differenti tra i vari partiti.

Pd stabile al secondo posto, cresce il Movimento 5 Stelle

Sul fronte dell’opposizione, il dato più rilevante riguarda la crescita del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,6% e riduce la distanza dai principali partiti. Il Partito Democratico, con il 22,2%, resta invece la principale forza alternativa a Fratelli d’Italia, consolidando la seconda posizione nella graduatoria nazionale. La crescita del M5S potrebbe rappresentare un elemento di interesse nella definizione degli equilibri dell’opposizione, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Alleanza Verdi-Sinistra in calo, avanzano Azione e Italia Viva

Tra gli altri partiti, l’Alleanza Verdi-Sinistra si colloca al 5,8%, ma registra una flessione dell’1% rispetto alla precedente rilevazione. Azione raggiunge il 3,9%, con un incremento dello 0,2%, mentre Italia Viva sale al 2,4%, segnando una crescita dello 0,3%. Più indietro si trovano Più Europa, all’1,6% (-0,3%), il Partito Liberaldemocratico all’1,3% (+0,3%), Ora all’1,1% (+0,2%) e Noi Moderati allo 0,9% (+0,1%). Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 2,3%, con una variazione negativa dello 0,3%.

Aumenta la quota di astensioni e indecisi: il 33,6% non indica un partito

Un elemento particolarmente rilevante della rilevazione riguarda il dato relativo agli astenuti e agli indecisi. Secondo il sondaggio YouTrend per Sky TG24, questa componente raggiunge il 33,6%, pur registrando una diminuzione del 4,4% rispetto alla precedente rilevazione. Si tratta comunque di una quota molto ampia dell’elettorato, in grado di incidere significativamente sugli equilibri politici qualora una parte consistente di questi cittadini decidesse di partecipare al voto.

Lo scenario politico italiano: Meloni mantiene la leadership

Il quadro complessivo restituito dal sondaggio conferma dunque una posizione di forza per Fratelli d’Italia, che mantiene il ruolo di primo partito italiano, mentre il Pd resta il principale inseguitore. La crescita del Movimento 5 Stelle rappresenta invece il principale elemento di movimento nella rilevazione, mentre le oscillazioni di Lega, Forza Italia e delle forze minori evidenziano una fase ancora dinamica del consenso politico. Con oltre un terzo degli italiani ancora collocato tra astensione e indecisione, il quadro resta comunque aperto e suscettibile di cambiamenti legati agli eventi politici, economici e sociali dei prossimi mesi.