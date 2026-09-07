Sondaggi politici, le intenzioni di voto: FdI ancora davanti a tutti, il Pd prova la rimonta. Tutti i DATI

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Termometro Politico, che fotografa gli orientamenti dell’elettorato e restituisce un quadro ancora caratterizzato dalla leadership del partito guidato da Giorgia Meloni. Secondo la rilevazione, realizzata con metodo CAWI su 2.600 interviste, Fratelli d’Italia raggiungerebbe il 27,1% delle preferenze, mantenendo un vantaggio significativo sulle altre forze politiche. Alle spalle del partito della premier si colloca il Partito Democratico, indicato al 21,5%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesterebbe al 12,7%.

Fratelli d’Italia primo partito nelle intenzioni di voto

Il dato più rilevante del sondaggio riguarda la conferma del primato di Fratelli d’Italia, che resta stabilmente sopra la soglia del 27%. Il partito della presidente del Consiglio mantiene quindi una posizione di forza nel panorama politico nazionale, con un distacco di oltre cinque punti percentuali rispetto al principale inseguitore, il Partito Democratico. La distanza tra primo e secondo partito rappresenta uno degli elementi centrali della fotografia scattata dal sondaggio, che conferma una fase di consolidamento del consenso per FdI.

Pd secondo partito, il Movimento 5 Stelle terza forza

Il Partito Democratico si posiziona al secondo posto con il 21,5%, confermandosi la principale alternativa a Fratelli d’Italia. Il risultato del Pd evidenzia un consenso superiore al 20%, mentre più distante appare il Movimento 5 Stelle, che secondo la rilevazione si fermerebbe al 12,7%. Il partito guidato da Giuseppe Conte rimane comunque la terza forza politica nazionale, con una percentuale a doppia cifra e un distacco significativo rispetto agli altri partiti della coalizione di centrosinistra.

Forza Italia cresce e supera la Lega

Tra i partiti della maggioranza di governo, il sondaggio evidenzia anche il confronto interno al centrodestra. Forza Italia raggiungerebbe il 7,4%, superando la Lega, indicata al 6%. Il partito guidato da Antonio Tajani si conferma quindi davanti alla formazione di Matteo Salvini, mentre il centrodestra nel suo complesso mantiene un vantaggio netto sulle opposizioni grazie soprattutto al peso elettorale di Fratelli d’Italia.

Futuro Nazionale, Avs e gli altri partiti

Nel quadro delle altre forze politiche emerge il dato di Futuro Nazionale, rilevato al 6,7%, davanti ad Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesterebbe al 6,2%. Più distanti risultano gli altri partiti presenti nel sondaggio: Azione è indicata al 2,8%, Italia Viva al 2,5%, mentre +Europa si fermerebbe all’1,9%. Noi Moderati raccoglierebbe invece l’1,1% delle intenzioni di voto. La voce Altri raccoglie complessivamente il 4,1%.

Il quadro politico secondo il sondaggio

La fotografia complessiva restituita dal rilevamento mostra un sistema politico ancora dominato dalla contrapposizione tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico, con il Movimento 5 Stelle che mantiene un ruolo centrale ma a distanza dalle prime due forze. Nel centrodestra, il risultato conferma la leadership di FdI, mentre il confronto tra gli alleati vede Forza Italia davanti alla Lega. Sul fronte opposto, invece, il centrosinistra appare ancora frammentato, con Pd e Movimento 5 Stelle separati da quasi nove punti percentuali e le altre formazioni che si collocano su percentuali più contenute. Il sondaggio, realizzato a fine agosto, rappresenta dunque una fotografia degli equilibri politici in questa fase e conferma un quadro nel quale il partito di Giorgia Meloni continua a occupare la prima posizione nelle preferenze degli italiani.