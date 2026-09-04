Sondaggi politici, il ballottaggio cambia tutto: il centrodestra ribalta il primo turno e vince la sfida con il campo largo | DATI

Il centrodestra potrebbe ribaltare il risultato del primo turno in caso di ballottaggio. È quanto emerge da una simulazione diffusa da YouTrend il 3 settembre 2026, che analizza un ipotetico scenario elettorale con sistema a doppio turno. Secondo la rilevazione, al primo turno il campo largo del centrosinistra risulterebbe in vantaggio sul centrodestra, ma la situazione cambierebbe completamente al secondo turno, dove la coalizione di centrodestra riuscirebbe a conquistare la maggioranza dei consensi e quindi vincere le elezioni politiche.

Primo turno: il centrosinistra davanti con il 44,4%, centrodestra al 38,1%

Nella simulazione elaborata da YouTrend, il primo turno vedrebbe il centrosinistra (Campo Largo) ottenere il 44,4% dei voti, superando il centrodestra, fermo al 38,1%. La distanza tra le due coalizioni sarebbe quindi di 6,3 punti percentuali, con il centrosinistra in una posizione iniziale di vantaggio. Il risultato del primo turno, tuttavia, non sarebbe sufficiente a determinare l’esito finale, perché nella simulazione il passaggio al ballottaggio modificherebbe sensibilmente gli equilibri.

Il secondo turno cambia lo scenario: il centrodestra sale al 51,1%

Nel confronto diretto al ballottaggio, il quadro si invertirebbe. Il centrodestra raggiungerebbe il 51,1%, conquistando la maggioranza dei consensi e superando il centrosinistra, che si fermerebbe al 48,9%. Rispetto al primo turno, la coalizione di centrodestra registrerebbe un incremento di 13 punti percentuali, mentre il centrosinistra aumenterebbe il proprio consenso di 4,5 punti. La simulazione evidenzia quindi un effetto di redistribuzione dei voti al secondo turno, con una parte dell’elettorato che, nel confronto diretto tra le due coalizioni, sceglierebbe il centrodestra.

Il peso delle alleanze e dei voti al secondo turno

Il dato più significativo della rilevazione riguarda proprio la capacità delle coalizioni di attrarre consensi oltre il proprio bacino elettorale di riferimento. Il ballottaggio, infatti, introduce una dinamica diversa rispetto al primo turno: gli elettori sono chiamati a scegliere tra due alternative contrapposte e i flussi di voto provenienti dalle forze escluse possono diventare decisivi. Nello scenario elaborato da YouTrend, il centrodestra riuscirebbe quindi a intercettare una quota maggiore di consensi aggiuntivi rispetto al primo turno, fino a superare la soglia del 50%.