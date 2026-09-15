Sondaggi politici, Fratelli d’Italia resta primo partito: cresce il Pd, stabile il Movimento 5 Stelle | DATI

Gli ultimi sondaggi politici SWG per il Tg La7 confermano un quadro caratterizzato da una sostanziale stabilità degli equilibri tra i principali partiti italiani, con alcune variazioni contenute rispetto alla precedente rilevazione. A mantenere il ruolo di primo partito è Fratelli d’Italia, che conserva il vantaggio sugli avversari mentre il Partito Democratico registra una lieve crescita. Resta stabile anche il Movimento 5 Stelle, mentre tra gli altri partiti si segnalano piccoli spostamenti nelle intenzioni di voto. La rilevazione è stata realizzata da SWG S.p.A. per conto di La7, con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di maggiorenni residenti in Italia.
Fratelli d’Italia mantiene il primato negli orientamenti di voto
Secondo il sondaggio, Fratelli d’Italia si conferma la forza politica più apprezzata dagli elettori, mantenendo la prima posizione nel panorama nazionale. Il partito guidato da Giorgia Meloni registra una crescita rispetto alla settimana precedente, consolidando il proprio vantaggio sugli altri partiti. Alle sue spalle si colloca il Partito Democratico, che prosegue il trend positivo della rilevazione precedente e incrementa leggermente il proprio consenso, riducendo la distanza dalla formazione di governo.
Il Pd cresce, il Movimento 5 Stelle resta stabile
Il Partito Democratico rappresenta una delle principali variazioni della nuova rilevazione, con un incremento degli orientamenti di voto rispetto alla settimana precedente. Il Movimento 5 Stelle, invece, appare sostanzialmente stabile, confermando una posizione consolidata nel quadro politico italiano. Il partito guidato da Giuseppe Conte mantiene quindi il proprio bacino elettorale senza registrare particolari oscillazioni.
Centrodestra, Forza Italia e Lega con variazioni contenute
All’interno della coalizione di centrodestra, il sondaggio evidenzia una situazione differenziata. Forza Italia rimane stabile rispetto alla precedente rilevazione, mentre la Lega registra una lieve flessione. Le variazioni restano comunque contenute e non modificano gli equilibri complessivi della maggioranza.
Futuro Nazionale cresce tra le forze emergenti
Tra i partiti più piccoli, emerge il dato relativo a Futuro Nazionale, che registra un leggero incremento rispetto alla rilevazione precedente. La formazione si colloca così tra le realtà che mostrano un andamento positivo nella nuova fotografia degli orientamenti di voto. Più contenute invece le variazioni per le altre forze politiche, tra cui Azione, Italia Viva, +Europa, Noi Moderati e Sud Chiama Nord.
Le forze sotto la soglia e il dato degli indecisi
Il sondaggio fotografa anche il peso delle liste minori e dell’area di elettori che non esprime una preferenza. Le altre liste registrano una lieve diminuzione, mentre resta significativo il dato relativo a chi dichiara di non scegliere o non indica un partito. Il numero degli elettori ancora incerti continua quindi a rappresentare una componente importante dello scenario politico, capace di incidere sugli equilibri futuri.