Sondaggi politici, Fratelli d’Italia davanti a tutti: Futuro Nazionale arriva all’8%, Pd in lieve calo | DATI

Il quadro delle intenzioni di voto degli italiani resta caratterizzato dalla stabilità, con alcune variazioni contenute tra i principali partiti. Secondo l’ultima rilevazione SWG del 21 settembre 2026, realizzata per La7, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 27,1% delle preferenze stimate. Il dato segna un lieve incremento rispetto alla settimana precedente: il partito guidato da Giorgia Meloni passa dal 27,0% al 27,1%, con un movimento di +0,1 punti percentuali. Al secondo posto si colloca il Partito Democratico, che nella rilevazione SWG raggiunge il 20,8%. Il dato registra una variazione negativa di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente stima del 14 settembre, quando il Pd era indicato al 20,9%. La distanza tra il primo e il secondo partito si mantiene quindi contenuta, con circa 6 punti percentuali di differenza nelle intenzioni di voto rilevate.

Movimento 5 Stelle in crescita, Futuro Nazionale e Forza Italia avanzano leggermente

Il Movimento 5 Stelle viene stimato al 12,8%, in crescita di 0,2 punti rispetto al precedente 12,6%. Tra le altre forze politiche, Futuro Nazionale raggiunge l’8,0%, con un incremento di 0,1 punti, mentre Forza Italia sale al 7,0%, anche in questo caso con una variazione positiva di 0,1 punti. La lista Verdi e Sinistra si attesta invece al 6,5%, in calo di 0,2 punti, mentre la Lega viene rilevata al 5,3%, anch’essa in diminuzione di 0,2 punti.

Il quadro del centrosinistra e delle liste minori

Nella seconda parte della rilevazione, Azione viene indicata al 3,1%, un dato invariato rispetto alla precedente settimana. Italia Viva si attesta al 2,4%, con una flessione di 0,1 punti, mentre +Europa cresce all’1,5% rispetto all’1,3% precedente, registrando un aumento di 0,2 punti. Stabili Noi Moderati all’1,0%, mentre Avanti PSI sale all’1,0% dall’0,8% precedente. Le altre liste complessivamente raccolgono il 3,5%, in calo di 0,3 punti. Uno degli elementi più rilevanti della rilevazione riguarda il dato degli elettori che non dichiarano una scelta. La quota di chi non si esprime resta infatti al 28%, invariata rispetto alla settimana precedente.

La metodologia del sondaggio SWG

La rilevazione è stata realizzata da SWG S.p.A. per conto di La7 con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia. L’indagine è stata condotta tra il 16 e il 21 settembre 2026. Il campione risulta stratificato per zona di residenza, età e sesso. Il margine d’errore statistico dichiarato è del 2,8% con un livello di confidenza del 95%.