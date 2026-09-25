Sondaggi politici, FdI resta primo partito: cresce il Pd, il M5S conferma il terzo posto

Il quadro delle intenzioni di voto in Italia mostra un nuovo equilibrio tra i principali partiti. Secondo il sondaggio realizzato da Termometro Politico con metodo CAWI su un campione di 2.500 intervistati tra il 23 e il 24 settembre 2026, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 27,3% delle preferenze stimate. Alle spalle del partito guidato da Giorgia Meloni si posiziona il Partito Democratico, indicato al 21,4%, mentre il Movimento 5 Stelle raggiunge il 12,7%. La rilevazione fotografa un sistema politico nel quale le principali forze mantengono posizioni consolidate, con alcune variazioni tra i partiti della maggioranza e dell’opposizione.

Fratelli d’Italia resta in testa: il partito di Meloni al 27,3%

Secondo il sondaggio di Termometro Politico, Fratelli d’Italia si conferma la forza politica con il consenso più alto, raggiungendo il 27,3%. Il partito mantiene quindi il primo posto nella graduatoria delle intenzioni di voto, con un vantaggio rispetto al secondo partito di quasi sei punti percentuali. Il dato conferma la centralità di FdI nello scenario politico nazionale rilevato dal sondaggio.

Il Partito Democratico cresce e arriva al 21,4%

Al secondo posto si colloca il Partito Democratico, che secondo la rilevazione raggiunge il 21,4%. Il dato rafforza la posizione del Pd come principale forza dell’area progressista, con una distanza contenuta rispetto al primo partito. La crescita del consenso stimato per il partito rappresenta uno degli elementi più rilevanti della fotografia scattata dal sondaggio.

Movimento 5 Stelle al 12,7%: resta la terza forza

Il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,7%, confermandosi la terza forza politica indicata dagli intervistati. Il dato colloca il movimento guidato da Giuseppe Conte sopra la soglia del 10%, mantenendo un ruolo significativo nel panorama politico nazionale. La distanza rispetto ai primi due partiti resta però ampia secondo la rilevazione.

Futuro Nazionale al 7,3%, Forza Italia al 7,3%

Tra i dati più significativi della rilevazione compare Futuro Nazionale, indicato al 7,3%. La formazione raggiunge lo stesso valore di Forza Italia, anch’essa al 7,3%. Il risultato colloca entrambi i partiti nella fascia immediatamente successiva alle tre principali forze nazionali.

Alleanza Verdi e Sinistra cresce al 6,1%, Lega al 5,5%

Tra i partiti che superano il 5% troviamo anche Alleanza Verdi e Sinistra, che secondo il sondaggio arriva al 6,1%. La formazione ecologista e progressista precede la Lega, indicata al 5,5%. Il partito guidato da Matteo Salvini si mantiene quindi sopra la soglia del 5%, ma con un consenso inferiore rispetto ai principali alleati del centrodestra.

Azione, Italia Viva e +Europa: i partiti sotto il 3%

Nella parte più bassa della rilevazione si collocano le forze del cosiddetto terzo polo e i partiti minori. Azione viene indicata al 3%, mentre Italia Viva raggiunge il 2,4%. Segue +Europa con l’1,6%, mentre Noi Moderati si attesta all’1,1%. La voce “Altri” raccoglie complessivamente il 4,3%.

La fotografia del consenso politico a settembre 2026

Il sondaggio di Termometro Politico restituisce dunque un quadro caratterizzato dal primato di Fratelli d’Italia, dal rafforzamento del Partito Democratico e dalla presenza del Movimento 5 Stelle come terza forza. Nella fascia intermedia emergono Futuro Nazionale, Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra e Lega, mentre le forze più piccole restano su percentuali inferiori. Come ogni rilevazione sulle intenzioni di voto, anche questo sondaggio rappresenta una fotografia del momento in cui è stato realizzato e non un risultato elettorale definitivo. Le percentuali possono variare nel tempo in relazione agli eventi politici, alle dinamiche dei partiti e alle scelte degli elettori.