Sondaggi politici, FdI davanti a tutti: il quadro delle intenzioni di voto in Italia. I DATI di tutti i partiti

Il quadro delle intenzioni di voto in Italia vede ancora Fratelli d’Italia come il partito indicato dalla quota più alta degli intervistati. Secondo il sondaggio diffuso da Termometro Politico, realizzato con metodo CAWI su un campione di 2.400 persone intervistate tra il 16 e il 17 settembre 2026, il partito guidato da Giorgia Meloni raccoglierebbe il 27,1% delle preferenze. La rilevazione fotografa gli orientamenti dichiarati dagli intervistati nel momento in cui è stata realizzata e non rappresenta un risultato elettorale. Le intenzioni di voto possono infatti variare nel tempo in relazione agli eventi politici, economici e sociali. Alle spalle di FdI si colloca il Partito Democratico, indicato dal 21,4% degli intervistati.

Partito Democratico al 21,4%, Movimento 5 Stelle al 12,4%

Secondo la rilevazione, il PD rappresenta la seconda forza politica nel campione analizzato, con una percentuale del 21,4%. Al terzo posto si trova il Movimento 5 Stelle, accreditato del 12,4%. Il dato restituisce una fotografia nella quale i tre principali partiti raccolgono complessivamente la maggior parte delle intenzioni di voto espresse dagli intervistati, mentre le altre formazioni si distribuiscono su percentuali più contenute.

Forza Italia, Futuro Nazionale e Alleanza Verdi Sinistra: i dati del sondaggio

Tra gli altri partiti presenti nella rilevazione, Forza Italia raggiungerebbe il 7,6%. Segue Futuro Nazionale con il 7,3%, mentre Alleanza Verdi Sinistra si attesterebbe al 6,2%. La Lega viene indicata al 5,3%, mentre le altre formazioni rimangono su percentuali inferiori.

Il quadro dei partiti sotto la soglia del 5%

Secondo il sondaggio di Termometro Politico, Azione raccoglierebbe il 2,8%, mentre Italia Viva si fermerebbe al 2,4%. La lista +Europa viene indicata all’1,7%, mentre Noi Moderati raggiungerebbe l’1,1%. La voce “Altri” raccoglie complessivamente il 4,7% delle intenzioni di voto.

Il metodo della rilevazione: 2.400 interviste tra il 16 e il 17 settembre

Il sondaggio è stato realizzato attraverso metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), con 2.400 interviste raccolte nei giorni 16 e 17 settembre 2026. Come per tutte le rilevazioni sulle intenzioni di voto, i dati rappresentano una fotografia del momento in cui viene effettuata l’indagine e sono influenzati da numerosi fattori, tra cui il contesto politico del periodo, il grado di partecipazione dichiarato dagli intervistati e le dinamiche dell’elettorato.