Siracusano punge Vannacci: “sta all’Opposizione e vota a Sinistra, impossibile governare con lui”

Una conferma su una chiusura netta a qualsiasi ipotesi di alleanza con Roberto Vannacci, motivata anche dalla scelta di Futuro Nazionale di presentarsi contro il centrodestra alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. È la posizione espressa da Matilde Siracusano, deputato messinese di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, intervenendo a Start su SkyTg24. Nel ragionamento dell’esponente azzurra, proprio quanto sta accadendo a Reggio Calabria rappresenta uno degli elementi che rendono evidente l’attuale distanza politica tra Vannacci e la maggioranza. Alle suppletive del 27 e 28 settembre, infatti, Futuro Nazionale corre autonomamente e si presenta in alternativa al centrodestra. “Vannacci in Parlamento sta all’opposizione, vota stabilmente con la sinistra, alle elezioni suppletive di Reggio Calabria si candida contro il centrodestra. Il tema non si pone. Per quanto riguarda Forza Italia, governare con Vannacci è impossibile”.

Siracusano ha poi allargato il ragionamento all’atteggiamento politico del leader di Futuro Nazionale, contrapponendo il ruolo di una forza di governo alla linea portata avanti da Vannacci dall’opposizione. Secondo il sottosegretario, non si tratterebbe soltanto di divergenze su singole questioni, ma di un’impostazione politica incompatibile con quella di Forza Italia. “Lui – ha aggiunto – sta all’opposizione, fa il populista, soffia sul fuoco della rabbia, cerca i colpevoli senza dare le soluzioni: questo atteggiamento non è compatibile con una forza di governo”.

Il giudizio diventa ancora più esplicito quando Siracusano mette a confronto le responsabilità di chi governa con la libertà di azione di chi si trova all’opposizione. “Quando si governa si trovano soluzioni a problemi complessi, è molto facile fare il Vannacci all’opposizione. Vannacci vota con la sinistra e dice cose molto spesso irricevibili”.

Le suppletive di Reggio Calabria entrano nel dibattito nazionale

Le parole di Siracusano portano ancora una volta le suppletive di Reggio Calabria dentro il confronto politico nazionale sul futuro del centrodestra e sui possibili rapporti con Futuro Nazionale. La competizione reggina viene indicata dalla parlamentare di Forza Italia come una dimostrazione concreta della collocazione alternativa scelta dal movimento di Vannacci rispetto alla coalizione.

La posizione espressa a SkyTg24 non lascia quindi spazio, almeno per quanto riguarda Forza Italia, a interpretazioni: Siracusano considera impossibile governare insieme a Vannacci nelle attuali condizioni e lega il suo giudizio sia alle scelte parlamentari del generale sia alla decisione di sfidare direttamente il centrodestra alle elezioni suppletive di Reggio Calabria.