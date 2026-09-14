Siracusa, Giovanna Porto nuovo assessore della giunta Italia: deleghe a Politiche sociali e diritti

Cambio nella giunta comunale di Siracusa guidata dal sindaco Francesco Italia. Il consigliere comunale di Grande Sicilia Giovanna Porto è il nuovo assessore dell’esecutivo cittadino e prende il posto di Palma Daniela Vasques, dimessasi dall’incarico giovedì scorso. La nomina segna un nuovo passaggio nella composizione della squadra amministrativa del Comune, con l’ingresso di una figura con una lunga esperienza nel settore sociale. Giovanna Porto, 64 anni, è infatti assistente sociale del Dipartimento salute mentale dell’Azienda sanitaria provinciale e porterà nell’amministrazione competenze maturate nell’ambito delle fragilità sociali e dell’inclusione.

Giovanna Porto entra in giunta: tutte le deleghe assegnate

Il nuovo assessore si occuperà di un settore particolarmente delicato per l’amministrazione cittadina. A Giovanna Porto sono state affidate le deleghe a Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa e Politiche di genere. Un incarico che si inserisce in un ambito considerato strategico per il Comune di Siracusa, chiamato a gestire esigenze legate al sostegno alle famiglie, all’inclusione delle persone più fragili e alla promozione delle pari opportunità. Prima della nomina in giunta, Porto ricopriva il ruolo di capogruppo di Grande Sicilia in Consiglio comunale, esperienza che le ha consentito di seguire da vicino il dibattito politico e amministrativo della città.