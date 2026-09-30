Siderno, verso la revisione del Piano Comunale di Spiaggia: confronto tra Comune e operatori balneari

La possibile revisione e l’aggiornamento del Piano Comunale di Spiaggia di Siderno sono stati al centro dell’incontro che l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, ha tenuto nella mattinata di venerdì 25 settembre con gli operatori del settore balneare. Il confronto si inserisce nel quadro delle attività di concertazione e partecipazione avviate dal Comune per la ricognizione, la verifica e l’aggiornamento degli strumenti urbanistici attualmente in vigore. All’incontro hanno preso parte, oltre al primo cittadino, il vicesindaco con delega al Turismo Salvatore Pellegrino, l’assessore all’Urbanistica Maria Teresa Floccari, il dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” ing. Lorenzo Surace, la responsabile del Settore Urbanistica d.ssa Angela Alfieri e il consulente del Comune ing. Ferdinando Errigo.

Il Piano del 2021 al vaglio dopo i cambiamenti della costa

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema della verifica dell’attualità del vigente Piano Spiaggia, lo strumento di pianificazione e organizzazione per l’utilizzo delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative approvato nel 2021. L’obiettivo è accertare se le previsioni urbanistiche contenute nel piano siano ancora coerenti con la situazione reale della fascia costiera e, allo stesso tempo, con il vigente Piano Strutturale Comunale, approvato nel 2024. La verifica nasce quindi dall’esigenza di mettere in relazione uno strumento adottato alcuni anni fa con un quadro territoriale che nel frattempo è cambiato, sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo della pianificazione urbanistica complessiva della città.

Durante la riunione è stato evidenziato come la fascia ionica sia stata più volte interessata, in particolare all’inizio dell’anno, da fenomeni meteo-marini particolarmente significativi che hanno modificato sensibilmente la linea di costa. Una trasformazione che rende necessario verificare la corrispondenza tra le previsioni del Piano Comunale di Spiaggia e l’attuale configurazione fisica del litorale. Il confronto con gli operatori del comparto balneare assume quindi un ruolo centrale nel percorso di aggiornamento, proprio perché il nuovo assetto dovrà tenere conto delle condizioni effettive della costa e delle esigenze legate alla fruizione turistica e ricreativa delle aree demaniali.

L’obiettivo: un waterfront unitario e integrato

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, condiviso con gli imprenditori del settore, è quello di costruire un sistema territoriale unitario del litorale, inteso come vero e proprio waterfront. In questa prospettiva, la spiaggia dovrà arrivare a una piena armonizzazione con le infrastrutture, il sistema della mobilità, il verde, le aree naturali e le attività socio-economiche presenti sul territorio. La revisione del Piano Comunale di Spiaggia viene quindi inquadrata come un passaggio che va oltre la semplice ridefinizione delle aree balneari e che punta invece a inserire il litorale all’interno di una visione urbanistica più ampia, capace di integrare sviluppo turistico, qualità urbana e tutela del territorio.