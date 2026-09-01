Siderno, sorteggio degli scrutatori per le suppletive alla Camera dei Deputati | INFO

Avrà luogo giovedì 3 settembre 2026, alle ore 9:00, nella sala dei consiglieri al primo piano del Palazzo Comunale di Siderno, il sorteggio degli scrutatori iscritti all’Albo comunale. Il sorteggio è finalizzato alla nomina degli scrutatori in occasione dell’Elezione Suppletiva della Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale 05 – Reggio Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria, che si svolgerà domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026.

Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

ore 9:00 – registrazione dei cittadini presenti;

ore 11:00 – inizio delle operazioni di sorteggio.

Il sorteggio avverrà tra i cittadini presenti in sala iscritti all’Albo comunale degli scrutatori. Per partecipare alle operazioni, è necessario esibire un documento di identità in corso di validità.