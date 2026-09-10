Siderno, la festa di Maria Santissima di Portosalvo da record: decine di migliaia di visitatori per sei giorni di eventi

L’edizione 2026 dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo entra nella storia di Siderno. Sei giorni di appuntamenti con presenze mai raggiunte prima, un grande successo di pubblico e un’organizzazione che ha coinvolto amministrazione comunale, forze dell’ordine, associazioni e volontari. Il momento clou è arrivato nella serata conclusiva dell’8 settembre, con il concerto di Noemi in piazza Portosalvo e lo spettacolo pirotecnico della Vaccaluzzo Srl, azienda che ha rappresentato l’Italia ai campionati del Mondo di fuochi d’artificio di Vancouver, in Canada.

Un risultato che ha confermato il forte legame della comunità con la propria patrona e che ha attirato a Siderno migliaia di visitatori provenienti da tutta la Calabria, premiando il lavoro organizzativo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni.

La festa di Portosalvo celebra un’edizione da record

Al termine dei festeggiamenti, il primo cittadino ha sottolineato il valore dell’evento per la città, evidenziando il lavoro collettivo che ha permesso di garantire spettacoli, sicurezza e servizi per cittadini e visitatori.

“La festa di Portosalvo rappresenta l’evento più atteso dalla comunità cittadina, che si stringe nell’amore nei confronti della propria Patrona, ma anche da tantissimi visitatori provenienti da tutta la Calabria, che hanno potuto trascorrere delle serate di divertimento in tutta sicurezza, con l’Amministrazione che ha dato il massimo anche quest’anno per l’organizzazione e la perfetta riuscita dei festeggiamenti. Il merito va condiviso con tutti gli assessori, in particolare modo con Sgarlato, Archinà e Pellegrino, nonché tutti i consiglieri, il gruppo di lavoro organizzato appositamente, le maestranze comunali coordinate da Guglielmo Telli, gli uffici e il personale guidati dai dirigenti Crocitti e Surace, la Polizia Locale, il Comitato Feste, tutte le associazioni coinvolte, i parroci Don Bruno e Padre Jean, tutta la comunità parrocchiale e tutte le Forze dell’Ordine, a cominciare dal Commissariato di P.S. guidato dal dirigente Francesco Muraca. Non da ultimo, anche con la ditta dei rifiuti Muraca. Grazie all’impegno di tutti, è stato un successo che, con gli anni, è diventato crescente. E lavoreremo sempre per migliorarlo ulteriormente nei prossimi anni”.

Un grande lavoro di squadra che ha coinvolto diversi settori dell’amministrazione comunale e che ha permesso di gestire un appuntamento complesso per dimensioni e partecipazione.

Sicurezza e assistenza alla popolazione durante i festeggiamenti

Tra gli aspetti centrali dell’organizzazione c’è stata la gestione della sicurezza, coordinata dal vicesindaco Salvatore Pellegrino. Particolare attenzione è stata dedicata all’assistenza alla popolazione, alla viabilità e al controllo delle aree più affollate, con un presidio costante nella zona delle giostre. Il vicesindaco ha ringraziato le associazioni di volontariato coinvolte e tutti gli operatori impegnati nel garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

“Alle tante associazioni di volontariato con le quali, a inizio settembre, abbiamo sottoscritto un apposito protocollo d’intesa grazie al quale è stato possibile garantire un ottimo servizio di assistenza alla popolazione e la massima sicurezza di tutte le aree con particolare riferimento alla zona delle giostre, presidiata per tutto il periodo della festa da un’autoambulanza con medico a bordo. Il più che positivo risultato della festa – ha proseguito il Vicesindaco – è frutto del lungo lavoro di programmazione e di stretta collaborazione svolto anche in sede di Commissione Pubblico Spettacolo che ha permesso di conciliare i grandi numeri delle presenze con la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, grazie a un’adeguata segnaletica, moduli antincendio ed efficaci vie di fuga. Perché i grandi eventi come questo non possono prescindere da un adeguata pianificazione della safety”.

La fiera conquista i visitatori con spazi organizzati e grande varietà

Grande apprezzamento anche per la gestione degli spazi dedicati alla fiera, allo shopping e alle attività commerciali. I visitatori hanno premiato la distribuzione degli stand lungo Corso della Repubblica, piazza Portosalvo, via Giacomo Matteotti e il lungomare, con una suddivisione chiara tra bancarelle, area food e giostre. Il lavoro è stato coordinato dall’assessore Pietro Sgarlato insieme al gruppo di dipendenti guidato dalla funzionaria dell’Area 3, architetto Giuseppina Giorgio. Un’attività iniziata tre mesi prima dei festeggiamenti e dedicata alla gestione delle richieste, degli spazi, dei canoni, delle autorizzazioni e dei controlli contro eventuali occupazioni abusive. Una pianificazione che ha accompagnato il ricco programma di eventi, contribuendo alla riuscita complessiva della manifestazione.

Già dalle prime ore della mattina del 9 settembre, al termine dei festeggiamenti, le squadre comunali e gli operatori della società che gestisce il servizio integrato dei rifiuti sono intervenuti per smontare il palco, liberare gli spazi pubblici e ripristinare la pulizia delle strade cittadine. Il lavoro è stato seguito dall’assessore al Decoro Urbano Alessandro Archinà, che ha espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato prima, durante e dopo l’evento per garantire il ritorno alla normalità della città.

“La Festa di Portosalvo – ha dichiarato l’Assessore Archinà – è un grande evento che s’inserisce nel quadro della già fervente attività quotidiana di una Città dinamica e complessa come Siderno, richiedendo l’impegno massimale di tutti per la perfetta riuscita dei festeggiamenti e, nel contempo, assicurando la continuità nella fornitura dei servizi di base e la copertura delle emergenze come quella che la mattina di martedì 8 è stata conseguenza del guasto al serbatoio idrico di contrada Ianni. Ancora una volta – ha concluso – i nostri operai sono stati all’altezza della situazione e a loro va il mio plauso e ringraziamento”.

L’edizione 2026 della Festa di Maria Santissima di Portosalvo si chiude dunque con un bilancio record, confermando il ruolo dell’evento come uno degli appuntamenti più importanti per Siderno e per l’intero territorio della Locride.