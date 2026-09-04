Sicurezza, rinforzi alla Questura di Vibo e al Commissariato di Tropea: la soddisfazione del Sindaco Macrì

Il rafforzamento della presenza dello Stato nel territorio rappresenta, secondo il sindaco Giovanni Macrì, una risposta concreta alle esigenze di una città che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nel panorama turistico nazionale e internazionale. La sicurezza, secondo l’amministrazione comunale, non è un elemento separato dalle politiche di sviluppo, ma una condizione fondamentale per garantire qualità, ordine e fiducia a residenti, operatori economici e visitatori. Il potenziamento degli organici legati al nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tropea viene quindi considerato un intervento coerente con la crescita della destinazione e con la necessità di assicurare una presenza stabile e riconoscibile delle istituzioni.

Il primo cittadino sottolinea il valore del rafforzamento dei presìdi di sicurezza, collegandolo alla strategia portata avanti dall’amministrazione comunale sul fronte del decoro urbano, della vivibilità e della gestione dei flussi turistici. “Si tratta – sottolinea il sindaco Giovanni Macrì – di un fatto positivo, che conferma una direzione istituzionale pienamente condivisa. Tutto ciò che stiamo mettendo in campo sul fronte del decoro, della vivibilità, della gestione dei flussi e della qualità dell’accoglienza cammina necessariamente sui binari dello Stato e delle regole”. Macrì evidenzia inoltre il ruolo delle Forze dell’Ordine nel sostenere un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione del territorio. “La presenza delle Forze dell’Ordine è fondamentale per accompagnare questa visione e per sostenere, ogni giorno, il governo della bellezza che non è uno slogan, ma una responsabilità concreta verso residenti, operatori economici e visitatori”.

Sicurezza e qualità turistica: “Camminano insieme”

Secondo il sindaco, una destinazione turistica moderna non può limitarsi alla promozione delle proprie attrattive, ma deve essere in grado di garantire servizi adeguati, infrastrutture efficienti e condizioni di sicurezza proporzionate al numero crescente di persone che la frequentano. “Una destinazione esperienziale – aggiunge il Primo Cittadino – ha bisogno di servizi, infrastrutture, promozione, decoro e capacità organizzativa, ma anche di presìdi adeguati alla pressione che vive nei periodi di maggiore afflusso”. Macrì chiarisce che il tema non riguarda soltanto il controllo del territorio, ma la costruzione di un ambiente capace di offrire tranquillità e fiducia. “Il tema non è soltanto garantire ordine pubblico, ma creare le condizioni perché residenti, operatori economici e visitatori possano vivere Tropea dentro una cornice di serenità, rispetto e fiducia”.

Nel suo intervento conclusivo, il sindaco di Tropea rivolge un ringraziamento alle istituzioni coinvolte nel percorso di rafforzamento della sicurezza, citando Forze dell’Ordine, Questura, Prefettura e Ministero dell’Interno. “Per questo – conclude Macrì – rivolgiamo un ringraziamento sincero alle Forze dell’Ordine, al Questore, al Prefetto e al Ministero dell’Interno”.

Il primo cittadino ribadisce quindi che il nuovo assetto del Commissariato rappresenta un tassello importante nella strategia di crescita della città. “Il rafforzamento del Commissariato di Tropea è un passaggio importante e perfettamente coerente con la nostra idea di sviluppo: una destinazione bella, viva e accogliente deve essere anche ordinata, sicura e presidiata”. Macrì conclude confermando la volontà di proseguire il confronto istituzionale per consolidare il percorso intrapreso. “Continueremo a lavorare in piena collaborazione istituzionale, perché la qualità dell’esperienza Tropea passa anche dalla certezza delle regole e dalla presenza autorevole dello Stato”.