Sicurezza a Reggio Calabria, Minasi ringrazia Piantedosi: “il Governo non lascia solo il territorio”

“Voglio ringraziare il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi per la sua nuova visita, oggi, a Reggio Calabria. Il suo ritorno in città, in particolare per presenziare alla firma di un protocollo d’intesa sulla sicurezza tra Prefettura e Comune, è ancora una volta il segno dell’attenzione costante da parte del Governo e della Lega verso il territorio reggino. Lo Stato c’è e non ci lascia mai soli”. Inizia così una nota della Senatrice della Lega Tilde Minasi, che rivolge un ringraziamento al Ministro Piantedosi per la sua visita odierna a Reggio.

“Il Ministro – prosegue la Senatrice – ha dimostrato fin da subito grande sensibilità nel rispondere celermente alle nostre sollecitazioni sul problema della sicurezza, soprattutto con riferimento all’area periferica di Arghillà, dove oggi si recherà per un giro perlustrativo. Ha infatti anche messo a disposizione importanti risorse, indispensabili per intervenire e bonificare il territorio. Il tema della sicurezza, d’altronde, è un tema per noi fondamentale – dice ancora Minasi – e una priorità assoluta della nostra azione politica, sulla quale l’impegno del Governo, trainato soprattutto dalla Lega, è massimo. E ne stiamo dando dimostrazione anche in questa importante occasione”.

“Ottimo anche l’accordo interistituzionale che oggi verrà firmato in prefettura tra il prefetto Vaccaro e il sindaco Cannizzaro – aggiunge la Senatrice – Reggio sta ripartendo e, per una crescita finalmente senza ostacoli, necessita di ogni possibile iniziativa che assicuri ai cittadini la piena sicurezza.Da Roma, dove sono stata trattenuta da altri impegni istituzionali, saluto dunque e ringrazio nuovamente tutti gli attori e i partecipanti a questo importante momento. Reggio Calabria – conclude Minasi – non è sola e ci piace continuare a ribadirlo anche in questa occasione“.