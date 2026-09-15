Sicurezza a Reggio Calabria, domani Piantedosi al Palazzo del Governo per l’accordo con Comune e Prefettura

Domani 16 settembre, alle ore 12:00, presso il Salone degli stemmi del Palazzo del Governo, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, presenzierà alla stipula di un Accordo interistituzionale tra il Prefetto, Clara Vaccaro, e il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, volto a realizzare iniziative sul territorio in materia di sicurezza. Alla cerimonia di sottoscrizione parteciperanno inoltre il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il Sottosegretario di Stato all’Interno, Wanda Ferro.