Sicilia, via libera all’assunzione dei lavoratori Asu: l’emendamento M5S approda in Aula

Via libera all’assunzione alla Sas dei lavoratori Asu del privato sociale inseriti nell’elenco previsto dalla legge regionale del 28 gennaio 2014.

Lo prevede un emendamento a prima firma del capogruppo M5S Antonio De Luca appena approvato in commissione Lavoro.

La norma per diventare operativa dovrà ora passare i successivi step parlamentari (Bilancio ed Aula). L’emendamento M5S autorizza la SAS, previa presentazione di apposita domanda e attraverso uno specifico avviso pubblico di selezione, ad assumere i lavoratori inseriti nell’elenco regionale previsto dall’articolo 30 della legge regionale 5 del 2014 che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano ancora impiegati presso enti del terzo settore, soggetti del privato sociale e nel partenariato sociale.

Le assunzioni sono previste con contratto a tempo indeterminato e con orario parziale fino a 24 ore settimanali, nei limiti delle risorse disponibili. “Con questo emendamento – dice Antonio De Luca – proviamo a scrivere la parola fine ad una situazione che si trascina da oltre 20 anni per consentire la definitiva fuoriuscita di questi lavoratori dal bacino delle attività socialmente utili, assicurando loro e alle loro famiglie un futuro certamente meno precario”.