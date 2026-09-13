Sicilia, tragedia sulla provinciale 34: muore una donna di 50 anni in un incidente in moto

Una nuova tragedia sulle strade siciliane. Nadia Di Matteo, 50 anni, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 34, il collegamento viario che unisce Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. La donna viaggiava a bordo di una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito fuori strada. L’impatto si è rivelato fatale e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per la cinquantenne non è stato possibile fare nulla. La dinamica dell’incidente è adesso al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione degli ultimi istanti prima dello schianto.

Incidente mortale sulla provinciale 34: i soccorsi e i rilievi dei carabinieri

L’allarme è scattato subito dopo l’uscita di strada della moto. Sul luogo dell’incidente sulla provinciale 34 sono arrivati i medici del 118, che hanno tentato di prestare soccorso alla donna. Presenti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro e stabilire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Gli accertamenti dovranno ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto: al momento non sono state rese note le cause precise dell’uscita di strada della moto.

Strada chiusa al traffico tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato

A seguito dell’incidente, la strada provinciale 34 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, gli accertamenti delle autorità e la messa in sicurezza dell’area. Il blocco della circolazione ha provocato rallentamenti e disagi al traffico nella zona, con numerosi automobilisti costretti a scegliere percorsi alternativi per raggiungere le proprie destinazioni. La provinciale rappresenta un collegamento importante per i residenti dei due comuni e per chi percorre quotidianamente l’area fino all’innesto con la strada statale 624 Palermo-Sciacca.