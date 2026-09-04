Sicilia nella morsa degli incendi: roghi in diverse province, fiamme anche vicino a case e infrastrutture

Una nuova giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco e per i volontari della Protezione civile regionale, impegnati dal primo pomeriggio in numerosi interventi per fronteggiare diversi incendi divampati in varie aree della Sicilia. Le squadre di soccorso sono state chiamate a operare in più province dell’Isola, con situazioni particolarmente delicate per la presenza delle fiamme in prossimità di abitazioni, aziende, strutture sanitarie e importanti arterie stradali. Tra i fronti più complessi quello registrato in serata a Villafranca Tirrena, nel Messinese, dove un vasto incendio è divampato sulle colline che costeggiano il torrente Tarantonio, interessando un’area vicina all’autostrada A20 Messina-Palermo.

Incendio a Villafranca Tirrena: fiamme vicino all’A20 Messina-Palermo

La situazione più recente riguarda il territorio di Villafranca Tirrena, dove le fiamme hanno interessato il costone a ridosso dell’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza della galleria Calamo, a circa due chilometri dal centro abitato in direzione Palermo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento del fronte di fuoco. Al momento, secondo quanto comunicato, l’autostrada A20 resta aperta al traffico e non sono state segnalate interruzioni della circolazione. Le operazioni proseguono per mettere sotto controllo l’incendio e garantire la sicurezza dell’area.

Roghi nel Palermitano: interventi a Collesano, Villabate, Monreale e Misilmeri

La provincia di Palermo è stata una delle zone maggiormente interessate dagli incendi. Diversi roghi hanno richiesto l’intervento delle squadre antincendio nei territori di Collesano, Villabate, Monreale e Misilmeri. In particolare, le squadre sono state impegnate nella protezione di abitazioni e attività produttive, intervenendo per contenere l’avanzata delle fiamme e procedere alla successiva bonifica delle aree colpite. Il lavoro dei soccorritori si è concentrato non soltanto sullo spegnimento dei fronti attivi, ma anche sulla messa in sicurezza delle zone interessate, per evitare eventuali riprese degli incendi.

Nel Trapanese fiamme vicino all’ospedale di Mazara del Vallo

Un altro intervento significativo si è registrato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove un incendio si è sviluppato nelle vicinanze dell’ospedale cittadino. La presenza delle fiamme in un’area particolarmente sensibile ha richiesto un intervento immediato dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile, che hanno operato per mettere in sicurezza la zona e scongiurare rischi per la struttura sanitaria e per le persone presenti. Sempre nel territorio trapanese, un altro incendio di sterpaglie ha interessato una zona nei pressi di un ristorante. Anche in questo caso le squadre di soccorso sono state impegnate nelle attività di spegnimento e nelle successive operazioni di bonifica.

Situazione critica nel Catanese: incendi a Biancavilla e Caltagirone

Diversi fronti hanno interessato anche la provincia di Catania, dove si sono registrati due distinti interventi. A Biancavilla, un incendio di interfaccia si è sviluppato nella zona della residenza Solaris, creando una situazione di particolare attenzione per la vicinanza a un complesso abitativo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, supportate da un’autobotte necessaria per garantire il rifornimento idrico durante le operazioni di spegnimento. A Caltagirone, in località Mazzone, le fiamme hanno invece richiesto l’impiego di autobotti ad alta capacità, indispensabili per assicurare i prolungati rifornimenti d’acqua ai moduli antincendio impegnati sul fronte del rogo.

Fiamme anche nell’Agrigentino: intervento a Realmonte

Un ulteriore incendio ha interessato la provincia di Agrigento, precisamente in contrada Pergole, nel territorio comunale di Realmonte. Il rogo, alimentato dalla presenza di sterpaglie, ha richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, coordinate da un direttore delle operazioni di spegnimento, figura incaricata di gestire e coordinare le attività sul campo. Anche in questo caso l’obiettivo principale è stato quello di contenere la propagazione delle fiamme e completare la bonifica dell’area interessata.

La macchina dei soccorsi impegnata su più fronti

La giornata conferma ancora una volta la complessità della gestione degli incendi in Sicilia, con le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile regionale chiamate a intervenire contemporaneamente in diverse aree dell’Isola. Gli interventi hanno riguardato contesti differenti, dalle aree rurali alle zone vicine ai centri abitati, fino alle infrastrutture strategiche come l’autostrada A20 Messina-Palermo. Il lavoro dei soccorritori prosegue per completare le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dei territori coinvolti, mentre resta alta l’attenzione sul rischio di nuovi focolai.