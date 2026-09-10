Sicilia nella morsa degli incendi: decine di roghi da Palermo a Catania, fiamme anche in provincia di Messina

Ancora una giornata segnata da caldo, vento e decine di incendi in Sicilia, con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi per fronteggiare i numerosi roghi divampati in diverse aree dell’Isola. Sin dalle prime ore del mattino sono stati mobilitati Vigili del Fuoco, Forestale e volontari della Protezione civile regionale, chiamati a intervenire contemporaneamente su più fronti. La situazione più complessa è stata registrata nella provincia di Palermo, dove un incendio ha interessato la zona della Conca d’Oro e ha reso necessario anche l’arrivo di autobotti dai comuni limitrofi per assicurare il rifornimento idrico durante le operazioni di spegnimento. Ma quella del Palermitano non è stata l’unica emergenza della giornata. Interventi sono stati effettuati anche nelle province di Catania, Enna, Trapani, Ragusa e Messina. Nel territorio messinese le fiamme hanno interessato l’area tra Taormina e Castelmola, lungo via Gaetano Martino.

Incendi in Sicilia, situazione complessa nella Conca d’Oro a Palermo

Uno dei fronti che ha richiesto maggiore attenzione si è sviluppato nella provincia di Palermo, dove le fiamme hanno interessato la Conca d’Oro. Per affrontare l’incendio e garantire una quantità d’acqua adeguata alle operazioni, la sala operativa ha disposto l’attivazione di autobotti provenienti da alcuni comuni limitrofi. I mezzi sono arrivati da Altavilla Milicia, Terrasini e Santa Flavia, contribuendo alle attività messe in campo per contrastare l’avanzata delle fiamme. L’intervento ha comportato la mobilitazione di uomini e mezzi in una giornata particolarmente impegnativa per l’intero sistema antincendio regionale. Il quadro palermitano si inserisce infatti in una situazione molto più estesa, con numerose richieste d’intervento arrivate durante la giornata da diversi territori siciliani.

Catania, vasto incendio di sterpaglie a Scordia: interventi anche a Randazzo e Camporotondo Etneo

Numerosi gli interventi registrati anche nella provincia di Catania. A Scordia, nei pressi del parco intitolato a Caval Garibaldi, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nelle operazioni necessarie a domare un vasto incendio di sterpaglie. Altri roghi hanno richiesto l’intervento delle squadre a Randazzo, precisamente in contrada Scialone, e a Camporotondo Etneo. Il bollettino dei soccorsi restituisce dunque l’immagine di una giornata particolarmente intensa per le squadre operative, impegnate a fronteggiare diversi incendi sviluppatisi sul territorio della Sicilia orientale.

Incendi nell’Ennese, squadre impegnate ad Assoro

L’emergenza ha coinvolto anche la provincia di Enna. La pressione determinata dai roghi ha richiesto un intervento ad Assoro, in contrada Cugno di Galera. Anche nell’Ennese, dunque, è stato necessario mettere in campo le operazioni di contrasto alle fiamme nell’ambito di una giornata caratterizzata da numerosi incendi contemporanei in Sicilia. Il caldo e il vento hanno accompagnato le ore di lavoro delle squadre impegnate nelle diverse province, mentre il sistema regionale ha dovuto gestire una molteplicità di interventi distribuiti tra la parte orientale e quella occidentale dell’Isola.

Trapani, ore di tensione tra Triscina, Erice e Marsala

Situazione impegnativa anche nella provincia di Trapani, dove sono stati segnalati più incendi. A Triscina, nel territorio comunale di Castelvetrano, un rogo ha provocato ore di forte tensione e richiesto l’intervento delle squadre. Un altro incendio ha interessato invece un canneto a Erice. Notizie positive sono arrivate da Marsala, nella zona di Baronazzo. Qui le operazioni si sono concluse con lo spegnimento completo dell’incendio. Le squadre impegnate sul campo, dopo aver domato le fiamme, hanno portato a termine anche le necessarie attività di messa in sicurezza.

Roghi spenti nel Ragusano tra Comiso, Vittoria e la provinciale 17

Diversi fronti di fuoco sono stati affrontati anche nel Ragusano. Gli incendi segnalati tra Comiso, Vittoria e la strada provinciale 17 sono stati spenti. Si tratta di altri interventi che si aggiungono alla lunga serie di operazioni condotte nel corso della giornata in Sicilia, con le squadre chiamate a lavorare su un territorio molto ampio e su incendi sviluppatisi in aree differenti. La conclusione positiva delle operazioni su questi fronti ha consentito di mettere in sicurezza le zone interessate dalle fiamme.

Messina, fiamme tra Taormina e Castelmola

L’emergenza incendi ha raggiunto anche la provincia di Messina. Le fiamme sono state segnalate tra i territori comunali di Taormina e Castelmola, lungo via Gaetano Martino. Anche il Messinese entra così nella mappa degli incendi che hanno caratterizzato la giornata siciliana, insieme alle province di Palermo, Catania, Enna, Trapani e Ragusa. Una giornata complessa che ha visto Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione civile regionale impegnati fin dalle prime ore del mattino per contenere e spegnere i numerosi roghi.