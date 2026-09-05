Sicilia, il ruolo dell’IA nella medicina: la conferenza del Dottor Macaluso al Circolo Culturale “Giovanni Meli”

Si è tenuta il 4 settembre, a cura del “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS”, la conferenza sul ruolo dell’intelligenza artificiale nelle nuove tecnologie mediche, diretta dal Dott. Domenico Macaluso. A presentare l’illustre ospite è stato Giuseppe Iatì, attore, poeta e presidente del circolo. Direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Endoscopia Digestiva degli Ospedali Riuniti di Sciacca – Ribera, Macaluso unisce la pratica clinica a una profonda passione per il mare e la ricerca scientifica. Nello specifico ha coordinato le operazioni subacquee a Panarea, nelle Eolie, per l’Università di Bologna, dopo l’eruzione del 2002, e il supporto sanitario come Rescue Diver (sommozzatore rianimatore) nelle missioni di ricerca sul vulcanesimo nello Stretto di Sicilia per l’INGV di Catania e l’Ordine dei Geologi. Competenze confermate dalla sua partecipazione come relatore al G7 di Siracusa 2024 su ecosistemi marini e biofarmaci.

Nel corso della sua relazione a Montallegro, il Dott. Macaluso ha ripercorso la storia della medicina, dai vecchi strumenti fino ai giorni nostri, mostrando l’aiuto fondamentale che l’intelligenza artificiale offre alla sanità e soffermandosi sulle sfide legate a questa tecnologia. L’incontro si è concluso ribadendo come il futuro della sanità richieda un costante equilibrio tra lo sviluppo tecnologico e la responsabilità etica.