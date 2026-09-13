Sicilia: grave incidente durante una gara automobilistica, 3 feriti

Momenti di paura alla Coppa Nissena di Caltanissetta, dove un incidente durante la competizione automobilistica ha provocato il ferimento di tre persone presenti lungo il tracciato. L’episodio si è verificato durante la gara, quando la vettura condotta dalla pilota 22enne Kadija Mourtaji ha perso il controllo dopo l’uscita dall’ultima curva, andando a impattare contro una delle strutture laterali del portale del traguardo. A seguito dello schianto alcuni detriti si sono staccati dal punto d’impatto e hanno raggiunto tre persone che si trovavano nell’area della manifestazione. I feriti, immediatamente soccorsi, sono stati trasferiti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice verde.

L’impatto al traguardo e i tre feriti tra il personale di gara

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, la vettura impegnata nella Coppa Nissena avrebbe perso aderenza nella fase finale del percorso, proprio nei pressi del traguardo. L’auto, dopo essere uscita dall’ultima curva, è finita contro una delle strutture laterali del portale del traguardo, provocando la dispersione di alcuni frammenti che hanno colpito tre persone impegnate nello svolgimento della gara. Tra i feriti ci sono due cronometriste: una ha riportato un trauma facciale, mentre l’altra ha accusato contusioni alla caviglia sinistra. Il terzo coinvolto è un ufficiale di gara, che ha riportato un trauma a un dito di una mano. Le condizioni dei tre feriti non destano particolare preoccupazione: dopo le prime cure sul posto sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con un codice di bassa gravità.

Soccorsa anche la pilota 22enne: la dinamica raccontata dalla stessa Mourtaji

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la giovane pilota Kadija Mourtaji, che è stata soccorsa immediatamente dopo l’impatto. La 22enne ha successivamente spiegato personalmente la dinamica dell’accaduto, chiarendo di non aver riportato conseguenze gravi. “Sto bene – ha detto – purtroppo, uscita dalla curva, con il posteriore ho toccato un pochino il rail e, a quella velocità, in curva piena, non sono più riuscita a riprendere la macchina. Mi dispiace, chiedo scusa a tutti”.