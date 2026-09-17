Sicilia, gattino incastrato in un pluviale: i Vigili del Fuoco lo salvano dopo ore di lavoro

Una storia a lieto fine arriva da Campofelice di Roccella, nel territorio della provincia di Palermo, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per salvare un piccolo gattino rimasto incastrato all’interno di un pluviale in un terreno di contrada Pistavecchia. Un intervento delicato e tutt’altro che semplice, che ha richiesto diverse ore di lavoro da parte delle squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, impegnate nel recupero dell’animale che non riusciva più a liberarsi autonomamente.

Il gattino bloccato nel pluviale: necessario uno scavo per raggiungerlo

L’allarme è scattato dopo che il piccolo felino è rimasto intrappolato in una conduttura di scarico presente all’interno di un terreno. La posizione particolarmente difficile del gattino, nascosto all’interno del pluviale, ha reso necessario un intervento accurato da parte dei soccorritori. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare con attenzione, procedendo anche con operazioni di scavo per riuscire a raggiungere il punto esatto in cui l’animale era rimasto bloccato. Un’operazione lunga e complessa, condotta con l’obiettivo di evitare qualsiasi conseguenza per il piccolo animale e portare a termine il recupero in sicurezza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e il salvataggio del piccolo animale

Dopo ore di lavoro, i soccorritori sono riusciti finalmente a raggiungere il gattino e a liberarlo dal punto in cui era rimasto incastrato. Il recupero si è concluso nel migliore dei modi: il piccolo animale è stato estratto illeso e affidato nuovamente alla sua proprietaria, che ha potuto riabbracciarlo dopo i momenti di apprensione vissuti durante le operazioni. Un intervento che testimonia ancora una volta il ruolo dei Vigili del Fuoco non soltanto nelle emergenze legate a incendi, incidenti e calamità, ma anche nelle situazioni di soccorso che riguardano gli animali in difficoltà.

Campofelice di Roccella, una storia a lieto fine

La vicenda di contrada Pistavecchia si è dunque conclusa con un finale positivo grazie alla professionalità e alla determinazione dei soccorritori. Il piccolo gatto, dopo essere rimasto per ore in una situazione di pericolo, è tornato alla sua famiglia sano e salvo, trasformando un momento di paura in una storia di solidarietà e attenzione verso gli animali.