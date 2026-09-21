Sicilia, Forza Italia prepara le variazioni di bilancio all’Ars: focus su Intelligenza Artificiale, sanità, agricoltura e giovani

Le proposte di Forza Italia in vista delle prossime variazioni di bilancio sono state al centro di una riunione del gruppo parlamentare all’Ars, che si è tenuta oggi a Palermo alla presenza del commissario regionale Nino Minardo e degli assessori Alessandro Dagnino e Marcello Caruso. Tra i temi affrontati, una misura per sostenere gli investimenti delle imprese siciliane nell’Intelligenza Artificiale, favorendone l’introduzione nei processi produttivi e l’innovazione tecnologica. Il confronto ha riguardato anche gli investimenti sanitari, con particolare riferimento all’acquisto di nuove apparecchiature e allo sviluppo della telemedicina.

Tra le proposte dedicate ai giovani, il Reddito di merito per gli studenti universitari con risultati particolarmente elevati

Sul fronte dell’agricoltura, sono stati esaminati interventi per fronteggiare le perdite di reddito degli operatori del settore, con particolare attenzione alla crisi del prezzo del grano, alle difficoltà del comparto vitivinicolo legate alla siccità e alle produzioni orticole colpite dagli stessi fenomeni. Tra le proposte dedicate ai giovani, il Reddito di merito per gli studenti universitari con risultati particolarmente elevati, l’ulteriore innalzamento della soglia Isee per il contributo libri e il Progetto Itaca, rivolto ai giovani che scelgono di rientrare in Sicilia.

“Dal gruppo sono emerse proposte qualificate, che non guardano soltanto alle emergenze ma anche alla crescita e alla modernizzazione della Sicilia – dice Minardo –. Penso in particolare all’idea di sostenere gli investimenti delle imprese nell’intelligenza artificiale: una misura che guarda al futuro, alla competitività e all’innovazione del nostro sistema produttivo”. Giovedì il confronto proseguirà con gli alleati della maggioranza sulle priorità da inserire nelle variazioni di bilancio.