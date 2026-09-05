Sicilia: evasione fiscale nel settore trasporti, sequestrati beni per oltre 300 mila euro ad una società

Un sequestro di beni per un valore superiore ai 300 mila euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Noto nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti, con sede legale ad Avola, nel Siracusano. Il provvedimento riguarda una presunta violazione in materia fiscale: secondo l’accusa, la società avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi, sottraendo alla dichiarazione un imponibile superiore a 500 mila euro. Nell’ambito dell’inchiesta il rappresentante legale della società è stato denunciato per il reato tributario di omessa dichiarazione ai fini Iva.

Sequestrati 35 terreni e due fabbricati nel Siracusano

Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento ha interessato un patrimonio immobiliare composto da 35 terreni e due fabbricati, per un valore complessivo superiore ai 300 mila euro. L’intervento della Guardia di Finanza rientra nelle attività di contrasto alle violazioni fiscali e alle condotte che determinano un danno per l’erario attraverso l’omessa dichiarazione di redditi e imposte dovute.

L’indagine della Guardia di Finanza sulla società di trasporti

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Noto hanno riguardato una società attiva nel comparto dei trasporti, settore caratterizzato da una significativa movimentazione economica. Secondo quanto contestato dagli investigatori, la società non avrebbe provveduto agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa fiscale, con un imponibile non dichiarato che avrebbe superato la soglia dei 500 mila euro. La ricostruzione effettuata dagli uomini della Guardia di Finanza ha portato quindi all’adozione della misura cautelare reale, finalizzata a garantire il recupero delle somme ritenute oggetto della violazione tributaria.

Denunciato il rappresentante legale per omessa dichiarazione Iva

Il rappresentante legale della società è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di omessa dichiarazione dell’Iva, una fattispecie prevista dalla normativa tributaria per chi non presenta la dichiarazione obbligatoria al fine di evadere l’imposta. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere eventualmente accertate nel corso dell’iter giudiziario.