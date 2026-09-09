Sicilia, drammatico incidente sulla Statale 640: giovane muore nello scontro tra moto e carroattrezzi

Tragedia sulla Statale 640 “Strada degli Scrittori”, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Caltanissetta, in direzione dello svincolo con l’autostrada A19 Palermo-Catania. La vittima, residente a Caltanissetta, era alla guida di una motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un carroattrezzi. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane. La dinamica precisa dello schianto resta ancora da chiarire. Gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire ogni fase dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

I soccorsi sul posto, ma per il 22enne non c’è stato nulla da fare

Dopo l’impatto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul luogo della tragedia sono arrivati i medici del 118, insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale e alle squadre dell’Anas. I soccorritori hanno tentato di intervenire rapidamente, ma le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. Per il 22enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro.

Statale 640 bloccata dopo lo schianto: disagi alla viabilità

A seguito dell’incidente mortale, il traffico sulla Statale 640 “Strada degli Scrittori” è stato temporaneamente bloccato nel tratto interessato. L’interruzione si è resa necessaria per consentire le operazioni dei soccorritori, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi coinvolti.